Política Britânica Inglaterra realiza eleições locais cruciais para futuro do primeiro-ministro britânico A votação para eleger as autoridades locais é o último grande teste eleitoral antes das eleições parlamentares

Os ingleses foram às urnas nesta quinta-feira (2) para eleger centenas de autoridades locais em eleições que podem aumentar a pressão sobre o impopular primeiro-ministro conservador britânico, Rishi Sunak.

A votação para eleger vereadores, prefeitos e outras autoridades locais, assim como um deputado nacional, é o último grande teste eleitoral antes das eleições parlamentares, que Sunak disse que poderá convocar até o final do ano.

As pesquisas sugerem que os conservadores, no poder no Reino Unido desde 2010, podem perder cerca de metade dos quase 1.000 assentos nos conselhos locais que tentam manter.

As pesquisas dos últimos dois anos também mostram que os conservadores estão em grande desvantagem em relação à oposição trabalhista em uma eventual eleição geral.

A votação terminará às 21h GMT (18h em Brasília) e espera-se que os resultados, inclusive os da eleição suplementar para o Parlamento de Blackpool South, sejam divulgados na sexta-feira.

Entretanto, muitos conselhos não anunciarão seus vencedores até mais tarde. E os resultados das principais disputas regionais e para prefeito de Londres só deverão ser anunciados no fim de semana.

O prefeito trabalhista da capital, Sadiq Khan, deve ganhar facilmente um terceiro mandato, uma situação sem precedentes. No entanto, Khan enfrenta críticas por aplicar um imposto diário sobre os veículos mais poluentes e por seus supostos planos de introduzir outro imposto à circulação.

Os analistas seguirão observando atentamente os resultados dos prefeitos conservadores em West Midlands e Tees Valley (centro e nordeste da Inglaterra) e dizem que a derrota de qualquer um deles seria mais uma prova de que os britânicos estão prontos para levar os trabalhistas de volta ao poder.

Na eleição suplementar, espera-se que os trabalhistas tirem a cadeira de Blackpool South dos conservadores, após a renúncia de seu parlamentar por causa de um escândalo de lobby.

Os conservadores também estão enfraquecidos por brigas internas. Desde a votação do Brexit em 2016, houve uma sucessão de cinco primeiros-ministros, três deles entre julho e outubro de 2022.

De acordo com a mídia britânica, um grupo de parlamentares conservadores tem um plano pronto para substituir Sunak no caso de uma derrota retumbante nas eleições locais.

Para ativar o procedimento de substituição de Sunak, 52 parlamentares de seu partido devem apresentar cartas de desconfiança.

Sunak, 43 anos, foi eleito pelos deputados conservadores em outubro de 2022 para substituir Liz Truss, que durante seus 49 dias no governo causou uma crise financeira e afundou a libra ao anunciar cortes de impostos sem financiamento.

O ministro das Finanças, Jeremy Hunt, minimizou essa especulação, admitindo que os conservadores poderiam registrar "perdas significativas", mas que "isso costuma acontecer em eleições locais".

Os eleitores do País de Gales e da Inglaterra também elegerão comissários que controlam os orçamentos das forças policiais, definem suas prioridades e têm o poder de contratar e demitir comissários.

