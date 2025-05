A- A+

SAÚDE Mulher contrai infecção grave após pequeno corte com taça de vinho e alerta: "Ajam imediatamente" Susan Sztybel, de 67 anos, planejava aproveitar o fim de semana com seu marido, mas um acidente doméstico mudou completamente seus planos

Alguns pequenos incidentes podem ter desfechos imprevisíveis. A inglesa Susan Sztybel, de 67 anos, pode testemunhar isso. Natural da cidade de Stourport-on-Severn, ela sofreu um pequeno corte no pé direito após uma taça de vinho cair e quebrar no chão da cozinha. E foi esse acidente doméstico que mudou a vida dela para sempre.

Numa noite de sexta-feira, em março, Susan abriu o armário da cozinha para pegar duas taças de vinho para ela e seu companheiro, David Farmer, de 69 anos, quando uma delas escorregou de suas mãos e se quebrou no chão. Um pedaço do vidro a atingiu, causando um corte de alguns centímetros próximo ao tornozelo. Ela colocou um curativo sobre o ferimento e foi dormir, sem dar muita importância ao ocorrido.





— Eu só ia tomar uma taça de vinho com meu parceiro para comemorar a chegada do fim de semana. Foi uma taça de vinho que quebrou. Meu parceiro limpou os cacos e eu limpei o corte de cerca de 2,5 cm no meu pé, coloquei um curativo e não pensei mais nisso — contou a mulher ao jornal britânico The Sun.

No entanto, 24 horas depois, Susan começou a ter febre, e a ferida passou a sangrar e a expelir pus, então ela foi ao hospital para ser examinada.

— Continuei meu turno de trabalho como cuidadora. Já naquela hora eu sentia que havia algo errado com meu tornozelo porque ele doía um pouco. Achei que era só um vírus e jamais imaginei que estava relacionado ao corte — afirmou.

Os médicos examinaram sua perna, notaram que estava infeccionada e encontraram uma bactéria que, literalmente, estava comendo sua carne. A infecção já havia se espalhado pelo lado direito do corpo até a virilha, e os profissionais disseram que suas chances de sobrevivência eram baixas.

— Estava saindo muito sangue e pus. Eu sentia o pé pulsando. Em 48 horas a infecção já tinha se espalhado pela minha perna e foi então que os médicos disseram que precisariam me operar, mas não sabiam se eu sobreviveria. Eu só dizia: “por favor, me salvem”, não me importava se perdesse a perna — relatou Susan.

Depois disso, ela passou por cirurgias para eliminar a bactéria e foi conectada a uma máquina de vácuo para retirar a infecção da pele. “Tive que ficar deitada com a perna mais alta que o coração por 23 horas por dia, e só me permitiam sentar para comer”, disse.

Após mais de um mês internada, Susan foi transferida para o Hospital Queen Elizabeth, em Birmingham, onde passou por uma cirurgia plástica para reconstrução do tornozelo, já que perdeu muita massa muscular por causa da ação da bactéria.

— Dizem que a gente vê as portas do céu, e eu vi essas portas. Tive alucinações. Era uma bactéria devoradora de carne que estava destruindo minha pele e minha perna, e eu lutava para me manter viva — lembrou Susan.

Ela acrescentou que, embora seu pé talvez nunca volte a ter o mesmo aspecto, os médicos garantiram que ela não terá sequelas de longo prazo pela infecção.

Com base em sua experiência, a mulher, que tem oito netos, quis divulgar seu relato para incentivar as pessoas a procurarem atendimento imediatamente caso acreditem que um corte possa estar infeccionado.

— Um pequeno corte de pouco mais de dois centímetros, que parecia limpo e só precisava de um curativo, virou algo enorme — lamentou: — Eu diria às pessoas que ajam imediatamente. Eu não fiz isso porque no começo achei que não era nada com que me preocupar. Se isso evitar que outras pessoas passem pelo que eu passei e salvar seus membros ou suas vidas, terá valido a pena.

