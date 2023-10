Inglesa que acaba de completar 107 anos, diz que o segredo é chá, bom apetite e poesia

A- A+

Nascida em 1916, Edna Walmsley já viveu duas pandemias globais (gripe espanhola e Covid-19), duas guerras (Primeira e Segunda Guerra) e outros incontáveis fatos históricos importantes.



A receita para ter visto tanto do mundo e chegar aos 107 anos de vida com saúde? Ela afirma que está no bom apetite, no hábito de tomar chá e ler poesias.

A ex-cozinheira vive atualmente no lar para idosos Pendle Brook Care Home, no condado de Lancashire, na Inglaterra. Edna é conhecida por nunca ser vista sem uma xícara de chá em sua mão, seja qual for o momento.

Eventualmente, como na ocasião do seu aniversário, ela abre a exceção para um copo de espumante. Ela afirma que está muito feliz em poder comemorar seu 107° ano de vida.





"Eu vivi muito tempo, não é? O segredo para uma vida longa é que sempre tive boa alimentação e bom apetite. Minha mãe sempre me deu boa comida. Nunca tive fome - e também a minha poesia. Sempre adorei poesia", conta à BBC.

Mãe de três filhos, Andrew, Adrienne e Alyson e avó de três netos e quatro bisnetos, foi casada por muito tempo com seu falecido marido, Clifford. Ela reconta que até 90 anos praticava yoga e gostava de viajar.



Dentre as suas aventuras mais marcantes estão sua viagem à Vienna, na Áustria, Dusseldorf, na Alemanha, e quando foi sozinha para a Índia.

“Ela tem uma memória incrível de longo prazo e é capaz de recitar poesia palavra por palavra que aprendeu na escola", conta Claire Rothwell, coordenadora de atividades de Pendle Brook.

