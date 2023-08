Estudo aponta efeito antioxidante em ingredientes da pizza e recomenda duas fatias por semana

A- A+

Um estudo publicado por dez pesquisadores de universidades italianas na revista científica MDPI, no último dia 4, apontou que comer pizza pode ajudar no tratamento da artrite reumatoide.

Segundo os cientistas, a ingestão de ao menos duas fatias desta iguaria por semana está vinculada a efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. A pesquisa indicou que os benefícios se devem ao queijo muçarela e ao azeite de oliva.

"Alimentos potencialmente anti-inflamatórios, como a pizza, podem desempenhar um papel direto e indireto, através do gerenciamento de comorbidades bem conhecidas da artrite reumatoide, como obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes", afirmaram os especialistas, de instituições como a Universidade de Milão, o Hospital Geral Papa João XXIII, em Bérgamo, e a Universidade Brown, nos Estados Unidos, no estudo.

A doença afeta as articulações, como cotovelos e joelhos, com inflamações provocadas por alterações no sistema de defesa do corpo. De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns são dor, inchaço e vermelhidão.

Com base na análise do tratamento de 205 voluntários, com idades entre 18 e 65 anos, os pesquisadores afirmaram que as pessoas que comem meia fatia da comida mais de uma vez por semana sentiram mais benefícios, com proteção em torno de 70%, em relação aos que consomem menos de uma porção por semana, em média.

"A pizza é uma candidata natural para quem procura por um alimento facilmente acessível, saboroso e acessível em todo o mundo", disseram os pesquisadores, elencando dois fatores que colaboram para que a comida seja recomendada a pessoas com artrite reumatoide:

Na Itália, a pizza geralmente "é considerada uma refeição completa". De acordo com os pesquisadores, normalmente não são servidas variantes de tamanho. Os pacientes com artrite reumatoide poderiam assim comprar a comida e "resolver facilmente problemas de preparação de almoço e jantar" e comer algo nutritivo.

A pesquisa também indicou que comer uma pizza, na Itália, uma vez por semana é acessível, especialmente em comparação com outros alimentos, como peixes oleosos, nozes e sementes, ou suplementos para dieta, como ômega 3, que são sugeridos para integrar a dieta de pacientes com a inflamação.

No estudo, os especialistas afirmaram que "a composição nutricional da pizza geralmente equilibra bem carboidratos, proteínas e gorduras".

De acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Agricultores Diretos da Itália, 44% da população produz pizza caseira. Entre os que consomem em pizzarias e também em casa, o número chega a 58%.

Usado como referência para a realização do estudo, o país europeu é considerado berço da massa, além de ser o segundo maior consumidor no mundo (cada pessoa come ao menos 7,8kg por ano). O primeiro no ranking, de acordo com a confederação italiana, são os Estados Unidos. A pesquisa afirmou que cada norte-americano consome cerca de 13kg por ano, em média.

No entanto, os cientistas afirmaram que novas pesquisas precisam ser feitas para investigar os efeitos do consumo de pizza congelada.

