DEBATE Ingresso de menores de idade no ensino superior é tema de audiência pública no MPPE; entenda caso Encontro deverá debater a possibilidade de entrada dos alunos em universidades públicas e privadas quando não há decisão judicial

Convocada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio das Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, uma audiência pública que será realizada no próximo dia 6 de junho, das 14h às 18h, irá discutir a entrada de estudantes menores de idade no ensino superior.

Presidida pelo Promotor de Justiça Salomão Abdo Aziz Ismail Filho, titular da 22ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, a audiência tem o objetivo de discutir a entrada desses alunos em universidades utilizando diploma de supletivo ou conclusão da Educação de Jovens e Adultos (EJA), sem terem cursado o ensino médio de forma regular"..

O encontro, que acontecerá no auditório do Colégio Salesiano, localizado na Rua Dom Bosco nº 551, no bairro da Boa Vista, região central da capital pernambucana, debaterá os casos em que o ingresso acontece sem o amparo de decisão judicial.

Para ampliar a discussão, foram convocados representantes da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE), Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Municipal do Recife e Conselhos Estadual e Municipal da Educação, além da coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação do Ministério Público de Pernambuco (CAO Educação/MPPE).

Também foram chamados representantes do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe) e do Sindicato das Instituições Particulares de Ensino Superior de Pernambuco (Siespe), assim como porta-vozes de diversas universidades privadas e públicas de Pernambuco.

Cidadãos interessados em participar da audiência poderão se inscrever por meio do formulário disponível neste link. Também será possível realizar a inscrição no local durante o dia do evento.

