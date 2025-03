A- A+

Solidariedade Ingresso solidário: Prefeitura do Recife entrega alimentos arrecadados em partidas do Recife Vôlei Dez instituições estão sendo contempladas com 1,5 tonelada de alimentos recebidos pelo Banco de Alimentos do Recife

O Banco de Alimentos do Recife, que integra a Rede de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, recebeu 1,5 tonelada de gêneros alimentícios que foram arrecadados em sete partidas do time Recife Vôlei, realizadas entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão).

Na manhã de segunda-feira (17), a instituição filantrópica Casa da Criança Marcelo Asfora foi contemplada com uma parte dessa arrecadação: 124 kg.

Márcia Ribeiro, secretária executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e Políticas sobre Drogas do Recife, realizou a entrega junto aos servidores da pasta e representantes do Recife Vôlei:

“Essa ação reforça a importância do Banco de Alimentos como um elo fundamental entre a solidariedade da população e o enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional na cidade. Iniciativas como essa mostram como o esporte pode ser um canal poderoso para a mobilização social”, destacou.

Para o gerente geral de Esportes do Recife, Gabriel Morais, que também esteve na Casa da Criança Marcelo Asfora, a iniciativa reforça o papel transformador do esporte na sociedade.

“Mais do que promover saúde e bem-estar, nossos eventos e programas também geram impacto social, garantindo que a solidariedade esteja sempre presente. Cada alimento doado representa não apenas um gesto de empatia, mas uma oportunidade de levar dignidade e esperança para quem mais precisa”, disse ele.

Além da Casa da Criança Marcelo Asfora, também estão sendo beneficiados: Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã, Centro de Atendimento a Meninos e Meninas (CAMM), Associação Sul Brasileira de Educação e Assistência Social (Instituto Nossa Senhora de Fátima), Centro Educacional Turma do Flau, Legião da Boa Vontade (LBV), Instituto Dom Helder Câmara, Centro de Revitalização e Valorização da Vida (CRVV), Organização de Auxílio Fraterno (OAF), Centro Social Dom João Costa.

“Nós, através do esporte, através dos nossos jogos, podemos propiciar a doação de alimentos, o que já é muito importante. E agora poder ver, pessoalmente, para onde estão indo esses alimentos, quais são os trabalhos que são feitos, as ONGs, os projetos sociais, isso faz com que a gente se orgulhe muito mais, temos um sentimento muito forte de gratidão por todos que ajudaram”, afirmou a líbero Ju Paes, capitã do Recife Vôlei, durante a visita.

Flora Pessoa, presidente da Casa da Criança Marcelo Asfora, agradeceu o gesto de todos os envolvidos.

“Crescimento saudável, crescimento cognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento físico, tudo isso está muito atrelado à alimentação. Para a gente, é muito importante a doação do Banco, sabemos que é um alimento bem cuidado e que pode ser colocado na mesa. Isso é de suma importância para as nossas crianças”, comentou ela na ocasião.

A parceria entre a Prefeitura do Recife e o Recife Vôlei já tinha realizado a arrecadação de 3,4 toneladas no primeiro semestre de 2024.

Banco de Alimentos do Recife

Inaugurado em abril de 2023, o Banco de Alimentos do Recife opera como uma central de arrecadação e distribuição de alimentos.

O equipamento está localizado dentro do Compaz Dom Hélder Câmara, na comunidade do Coque, e funciona das 8h30 às 16h, de segunda a sexta-feira. Ele é coordenado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome.

O Banco de Alimentos do Recife pode receber doações de insumos como frutas, verduras, hortaliças, itens de cesta básica, carnes congeladas, polpas de frutas e outros. Só em 2024, o equipamento recebeu 65 toneladas de alimentos.

Interessados em fazer doações e população em geral podem entrar em contato por meio do (81) 3355-8167 ou [email protected].



