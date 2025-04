Caso Ingrid Vitória: SDS detalha investigação para apurar conduta de policiais em confronto; entenda

A- A+

A corregedoria geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) vai apurar a conduta dos policias que participaram da prisão e confronto armado que resultou na morte do suspeito de sequestrar e matar a adolescente Ingrid Vitória, de 13 anos, na Zona Rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

O sequestro ocorreu na última terça-feira (25), e o homem só foi localizado no sábado (29), às margens do rio São Francisco.

Na ocasião, ele estaria armado e trocou tiros com os policiais, que revidaram. O suspeito foi atingido, chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde local, mas não resistiu e morreu.

O corpo de Ingrid Vitória foi encontrado em uma mata fechada, no distrito de Caraíbas, a 7 quilômetros do ponto de apoio das forças policiais que realizaram longas buscas pela vítima.

Segundo a corregedoria da SDS, foi instaurada uma Investigação Preliminar (IP) para apurar a conduta dos policiais que participaram da prisão do suspeito.

"Esse procedimento segue o protocolo estabelecido e atende à recomendação do Ministério Público, segundo a qual todos os casos de intervenção policial geram a abertura de inquérito policial e investigação preliminar na Corregedoria", afirmou.

A corregedoria também destacou que a abertura de procedimentos administrativos não pressupõe culpa ou dolo dos agentes públicos.

"O processo é conduzido com total imparcialidade, isenção e em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa e tem o objetivo de verificar se há elementos suficientes, ou não, para a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD)", destacou o órgão.

Caso Ingrid Vitória: relembre

A menina Ingrid Vitória, de 13 anos, foi sequestrada por um conhecido da sua família enquanto voltava para casa com a mãe e o irmão. Eles estavam na cidade de Curaçá, na Bahia.

O crime aconteceu enquanto a família pegava carona com esse conhecido. No entanto, em determinado momento da viagem, o homem teria agredido e amarrado a mãe da adolescente e aproveitado o momento para levar a jovem.

Confira nota da SDS na íntegra:

"Sobre a instauração de uma Investigação Preliminar (IP), para apurar a conduta dos policiais que participaram da prisão do suspeito de sequestro e homicídio da adolescente em Santa Maria da Boa Vista, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) esclarece que esse procedimento segue o protocolo estabelecido e atende à recomendação do Ministério Público, segundo a qual todos os casos de intervenção policial geram a abertura de inquérito policial e investigação preliminar na Corregedoria.

Importante destacar que a abertura de procedimentos administrativos não pressupõe culpa ou dolo dos agentes públicos. O processo é conduzido com total imparcialidade, isenção e em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa e tem o objetivo de verificar se há elementos suficientes, ou não, para a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD)."

