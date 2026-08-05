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Estradas

Iniciadas obras de duplicação da BR-232 entre São Caetano e Belo Jardim, no Agreste

Com investimento de R$ 236 milhões, a previsão de entrega da obra é de dois anos

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Obra na BR-232, no Agreste de PernambucoObra na BR-232, no Agreste de Pernambuco - Foto: Isaias Silva/Secom

Foram iniciadas nesta quarta-feira (5), pelo Governo de Pernambuco, as obras da primeira etapa de duplicação da BR-232, no trecho entre as cidades de São Caetano e Belo Jardim, no Agreste. As intervenções acontecem em 28,8 km da rodovia. O investimento é de R$ 236 milhões. 

O trecho contemplado será entre o fim da duplicação existente, em São Caetano, e o entroncamento com a PE-166, em Belo Jardim. O prazo da obra é de dois anos. 

O projeto busca recuperar a pista existente, além de implantar uma nova pista em pavimento rígido de concreto. O sistema de drenagem e a sinalização da rodovia também serão aprimorados. 

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A intervenção ainda prevê a restauração de duas pontes existentes, a construção de duas novas pontes e a criação de 17 retornos ao longo do trajeto. 

“Neste primeiro momento, as obras se iniciam em São Caetano e seguem até Belo Jardim, com máquinas e trabalhadores já mobilizados no trecho. Paralelamente, estamos elaborando os projetos dos próximos lotes para que a duplicação da BR-232 avance até Serra Talhada, no Sertão. Hoje, damos início a uma grande realização para o povo pernambucano”, detalhou o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), André Fonseca. 

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