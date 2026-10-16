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Meio Ambiente Iniciativa busca projeto voltado para refúgio climático no Centro do Recife Chamada de Ideias selecionará proposta de estrutura temporária de proteção contra sol e chuva no entorno do Pátio de São Pedro

Projetos que buscam criar uma estrutura capaz de oferecer proteção contra sol e chuva, trazendo conforto, ventilação e melhores condições de permanência no espaço público no Recife são o foco do Projeto FICOL 2.

A iniciativa realizada pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES), Prefeitura do Recife, e com o apoio internacional da agência SAMOA e financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento, pretende selecionar uma ideia voltada para a criação de um refúgio climático temporário no entorno do Pátio de São Pedro, localizado na área central do Recife.

Entre os critérios da produção, a intervenção não poderá provocar alterações permanentes no conjunto existente, já que a estrutura ficará localizada em uma área de importância histórica da cidade.

De acordo com os organizadores, a solução também deverá considerar acessibilidade e segurança, utilizar materiais adequados em uma estrutura temporária.



Após uma etapa de validação da ideia, a estrutura deverá permanecer em funcionamento por cerca de seis a oito meses, permitindo a observação do seu uso e reunindo aprendizados sobre soluções de adaptação climática em espaços públicos.

Para participar do projeto, pessoas jurídicas de qualquer estado brasileiro poderão formar equipes multidisciplinares que devem apresentar propostas de uma estrutura capaz de oferecer os requisitos. As inscrições são gratuitas e acontecem durante os dias 8 de outubro a 16 de novembro por meio do site Chamada de Ideias.



A proposta selecionada será implantada e testada no Centro do Recife. As três melhores ideias receberão, juntas, R$ 50 mil em premiação: R$ 25 mil para o primeiro lugar, R$ 15 mil para o segundo e R$ 10 mil para o terceiro.

Além do prêmio, a equipe vencedora será contratada para desenvolver o projeto executivo, produzir, transportar, instalar e posteriormente desmontar o refúgio climático.

Iniciativa partiu de pesquisa universitária

Ainda segundo a ARIES, a escolha do local e os critérios da chamada foram orientados por uma pesquisa realizada pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), que buscou entender como diferentes grupos utilizam os espaços públicos no entorno do Pátio de São Pedro.

O calor e a exposição ao sol apareceram 37 vezes entre os principais incômodos apontados, enquanto a falta de sombra ou abrigo foi mencionada em 13 respostas.

Os dados também mostram que as condições climáticas interferem na permanência das pessoas. Entre as sugestões para tornar o espaço mais agradável estão mais sombra, vegetação e água.

Vinte e oito entrevistados pediram mais bancos e 51 afirmaram que permaneceriam por mais tempo no local caso fossem realizadas melhorias. A pesquisa também registrou questões relacionadas à segurança: 43 menções à sensação de insegurança e 37 pessoas que disseram nunca se sentir seguras no espaço.

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