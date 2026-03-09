A- A+

CHINA Iniciativa de Governança Global proposta pela China não poderia ser mais oportuna, diz chanceler "Sem a ONU, o mundo seria pior", disse o ministro das Relações Exteriores

A Iniciativa de Governança Global (IGG) proposta pela China não poderia ser mais oportuna, tendo recebido rapidamente apoio e respostas de mais de 150 países e organizações internacionais, afirmou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, neste domingo.

A IGG atende plenamente às expectativas comuns da comunidade internacional e reflete as aspirações compartilhadas de pessoas de todos os países, disse Wang em uma coletiva de imprensa à margem da sessão em andamento da legislatura nacional.

Wang disse que o sinal mais claro da IGG é que o status de liderança das Nações Unidas (ONU) deve ser mantido, e não desafiado; o papel central da ONU deve ser fortalecido, e não enfraquecido.

"Sem a ONU, o mundo seria pior", disse o ministro das Relações Exteriores.

Criar estruturas paralelas fora da ONU ou, pior ainda, formar vários blocos e círculos exclusivos é impopular e insustentável, afirmou.

Como membro fundador da ONU e defensor firme de sua causa, a China convoca mais países a participar e apoiar a IGG, além de trabalhar juntos para revitalizar a ONU, defender a ONU e torná-la mais forte, segundo Wang.

Veja também