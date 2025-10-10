A- A+

INCENTIVO À LEITURA Iniciativa instala porta-livros em ônibus da Região Metropolitana do Recife Campanha permitirá também a doação de exemplares, incentivando o compartilhamento

Com o objetivo de incentivar a leitura, o projeto "Quem lê, viaja" realizará a instalação de porta-livros personalizados e cartazes educativos em 30 ônibus que circulam pela Região Metropolitana do Recife (RMR).

A ação, que seguirá disponível até dezembro, disponibilizará livros e marcadores de página de forma gratuita para os passageiros.

A campanha permitirá também a doação de exemplares, incentivando compartilhamento de conhecimento e histórias.

A iniciativa, que busca transformar o transporte público em um espaço de incentivo à leitura, é promovida pela Uninassau em parceria com o Conorte, com a Bienal do Livro e Glaucio Ramos - Desenvolvimento Educacional.

Campanha também permitirá a doação de exemplares | Foto: Conorte/Divulgação

“O Conorte acredita no poder transformador da educação, no poder da leitura, na transformação da vida das pessoas. Nós, como uma empresa que transporta milhares de pessoas diariamente, entendemos nosso papel social e de se inserir em projetos como esse. Nossa ideia foi buscar esses parceiros, porque entendemos que tem total relação com os cidadãos”, falou o diretor de operações do Conorte, Diego Benevides.

