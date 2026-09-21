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Inclusão Iniciativa oferece experiência sensorial para estudantes com deficiência no Recife Atividade ocorre nesta terça (22) e quarta (23) para alunos da Escola Municipal Rozemar de Macedo Lima, no Morro da Conceição

A experiência de assistir a um filme vai continuar pelas mãos, pelo tato e pela criação. É a partir dessa proposta que estudantes com deficiência participam de uma experiência sensorial que aproxima cinema, acessibilidade, argila e arte no Recife nesta terça (22) e quarta-feira (23).

A atividade integra a programação da 20ª Primavera dos Museus, que tem como tema “Museus para Todas as Pessoas”, e compõe a segunda edição do Plano Conjunto – Laboratório de Cinema, Educação e Acessibilidade.

O momento tem início nesta terça-feira (22), às 14h, no Cinema da Fundação Museu, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, com a exibição de curtas-metragens acessíveis e uma vivência com argila.

O grupo é formado por estudantes da Escola Municipal Rozemar de Macedo Lima, no Morro da Conceição, e a atividade foi pensada para aproximar crianças e jovens surdos e com deficiência visual de diferentes formas de experimentar o audiovisual e a arte.

A proposta parte da exibição de filmes com recursos de acessibilidade e transforma elementos presentes nas narrativas em experiências táteis e criativas.

Após a sessão, os estudantes serão convidados a tocar, manipular e criar formas e volumes com argila, estabelecendo outras relações com aquilo que foi experimentado no filme.

Na quarta-feira (23), às 14h, os estudantes seguem para a Oficina Francisco Brennand, na Várzea, na Zona Oeste, onde participarão de uma visita sensorial ao museu-ateliê e conhecerão os processos de criação relacionados à cerâmica.

Na oficina, a experiência se amplia com o contato com o espaço e com os processos de transformação da argila em cerâmica.

“Com a atividade, queremos experimentar o que acontece quando deixamos de pensar a acessibilidade apenas como tradução e passamos a pensá-la também como experiência. A argila permite que elementos do filme sejam percebidos e recriados por meio do tato e da criação”, explica Túlio Rodrigues, produtor cultural e pesquisador idealizador do Plano Conjunto.

A atividade propõe uma sequência de experiências que começa no cinema e se desdobra em diferentes formas de percepção.

Recursos de acessibilidade como audiodescrição e Libras permitem o acesso aos filmes, enquanto a experimentação com argila criará uma possibilidade de interação física e criativa com elementos das narrativas.

Na segunda etapa, realizada na Oficina Francisco Brennand, os estudantes poderão conhecer o espaço e observar como a argila se transforma em cerâmica e ganha diferentes formas e sentidos na criação artística.

A visita amplia a experiência iniciada no filme e estabelece relações entre cinema, tato, arte e diferentes maneiras de perceber o mundo.

A atividade integra a programação da 20ª Primavera dos Museus, iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), realizada de 21 a 27 de setembro em instituições de todo o país.

Em 2026, o tema “Museus para Todas as Pessoas” propõe ampliar a discussão sobre acessibilidade, inclusão, participação e pertencimento nos espaços museais.

Plano Conjunto

Em sua segunda edição, o Plano Conjunto – Laboratório de Cinema, Educação e Acessibilidade promove, entre setembro e novembro, ciclos gratuitos de formação on-line e experiências presenciais que aproximam cinema, educação e acessibilidade.

Idealizado por Túlio Rodrigues, o projeto propõe pensar a acessibilidade como parte da própria experiência cinematográfica e construir, a partir do diálogo entre diferentes saberes e experiências, outras possibilidades de acesso e participação no audiovisual.

Serviço

Visita sensorial – Audiovisual, tato e acessibilidade como caminhos de experiência

Terça-feira (22), às 14h

Exibição de curtas acessíveis + vivência com argila

Local: Cinema da Fundação

Quarta-feira (23), às 14h

Visita sensorial

Local: Oficina Francisco Brennand

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