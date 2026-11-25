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Oportunidade Iniciativa oferta bolsas gratuitas de graduação e pós-graduação para mulheres vítimas de violência Inscrições devem ser feitas de 25 de novembro a 10 de dezembro por meio do edital

A Companhia Ser Educacional, que reúne instituições como Uninassau, Unama, Unifael, UNG e Uninorte, anunciou a abertura de um edital que disponibiliza 50 bolsas de graduação e 40 bolsas de pós-graduação EaD gratuitas para mulheres vítimas de violência de gênero em situação de vulnerabilidade social e econômica. O projeto faz parte dos Programas EaD Social e Ser Mulher.

As inscrições devem ser feitas de 25 de novembro a 10 de dezembro e o resultado será divulgado em 1º de fevereiro de 2027. O processo seletivo é composto por análises documental e socioeconômica, com a segunda etapa envolvendo a elaboração de uma redação.

Para se inscrever, a candidata precisa anexar uma carta de encaminhamento de alguma instituição ou órgão de atendimento à mulher vítima de violência, comprovando que é ou foi acompanhada pela entidade que atua no acolhimento, na proteção, na assistência, na orientação ou na promoção dos direitos das mulheres, além de outros documentos solicitados no edital.

As mulheres candidatas podem escolher entre 19 cursos de graduação ou mais de 120 opções de especializações e MBA.

"Muitas mulheres que vivenciam a violência encontram dificuldades para retomar seus projetos pessoais e profissionais. Ao oferecer acesso gratuito ao ensino superior e à pós-graduação, criamos condições para elas fortalecerem sua independência financeira, ampliarem suas perspectivas de carreira e retomarem o protagonismo em suas próprias histórias", afirmou Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social da Ser Educacional.

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