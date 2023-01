A- A+

COVID-19 Início da aplicação da dose de reforço em crianças de 5 a 11 anos registra alta procura no Recife Cerca de 73 mil crianças do município estão aptas a receber o imunizante

A importância da vacinação contra a Covid-19 vem sendo abraçada pelas famílias e especialmente pelas crianças do Recife que, a partir desta sexta (6), estão aptas a receber a dose de reforço do imunizante contra a doença. A nova faixa etária da vacinação contempla crianças de 5 a 11 anos que tenham recebido a segunda dose há, pelo menos, quatro meses. Neste primeiro dia, a procura foi alta.

Cerca de 73 mil crianças dentro dessa faixa etária na capital pernambucana estão aptas a receber a dose de reforço. A aplicação é realizada nos cinco Centros de Vacinação Infantil da cidade do Recife, instalados no Centro Médico Senador Ermírio de Moraes, em Casa Forte, e em quatro shoppings da capital: Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; Boa Vista, na área central da cidade; e Tacaruna, em Santo Amaro.

Para realizar a imunização dos pequenos, os pais ou responsáveis devem fazer o agendamento através do site do Conecta Recife, selecionando local e horário desejados.

Ao se dirigir ao centro de imunização, é necessário apresentar documento de identificação, comprovante de residência, a caderneta de vacinação e um comprovante de que a criança já havia tomado as duas doses anteriores contra a Covid-19.

Bertiane Cavalcante, mãe do Luciano, de nove anos, esteve presente na manhã desta sexta (6) no Centro de Vacinação Infantil do bairro de Casa Forte para garantir a imunização do filho. Ela afirmou que a dose de reforço traz mais tranquilidade para a volta as aulas.

“É muito importante, muito importante mesmo para ele ficar protegido e proteger as pessoas também ao seu redor. É época de férias, é bom passear com mais tranquilidade e, na volta às aulas, também estar protegido”, destacou.

Já Luciano fez questão de destacar que não estava com medo de tomar a vacina. “Eu acho bom que eu fique protegido para não pegar Covid e poder sair para outros lugares mais tranquilo”.

Flavya Macedo, coordenadora de vacinação contra a Covid-19 no Distrito Sanitário 3, pede que os pais e responsáveis agendem o quanto antes a imunização dos pequenos.. “A gente sensibiliza os pais e responsáveis para que as crianças sejam vacinadas o quanto antes para garantir a segurança que eles merecem”.

