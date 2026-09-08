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Tubarões na RMR 'Início positivo', avalia pesquisador que monitora tubarões na RMR; serão 100 expedições em 2 anos Paulo Oliveira, do projeto Ecotuba informou que três saídas já foram realizadas nos últimos dias a bordo da embarcação "Marco Zero"

O monitoramento de tubarões no litoral da Região Metropolitana do Recife (RMR) foi retomado na última sexta-feira (4), após 11 anos paralisado. Serão realizadas, ao longo de dois anos, 100 expedições para conhecer e estudar os animais do local.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o professor e pesquisador Paulo Oliveira, do projeto Ecotuba, coordenado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), informou que três saídas já foram realizadas nos últimos dias a bordo da embarcação "Marco Zero".

"Depois de lançarmos o aparelho de pesca seis vezes, temos o entendimento que o início foi positivo, pois serviu para ajustarmos toda a operação de captura dos animais, bem como os protocolos a bordo", ressaltou Paulo Oliveira, informando que nenhum animal foi capturado até o momento.

O projeto, com investimento de R$ 2.052 milhões, terá duração de 24 meses e pretende realizar a microchipagem de até 50 tubarões no período. Os pesquisadores atuam no monitoramento científico voltado à geração de dados, padrões de ocorrências e comportamento dos bichos.

Professor e pesquisador Paulo Oliveira, do projeto Ecotuba, detalha expedições | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Na sexta-feira (4), a expedição piloto ocorreu no litoral do Recife e de Olinda. No domingo (6), a equipe navegou novamente pelo mar da capital pernambucana, e na segunda-feira (7), a cidade escolhida foi Jaboatão dos Guararapes.

"Nas três saídas realizadas, ocorreram lançamentos em Olinda, em frente à Praia de Del Chifre, no Recife, em frente ao Porto e nas imediações do Quiosque 29 [Boa Viagem], e em Jaboatão dos Guararapes, nas proximidades da Igrejinha [Piedade]. O aparelho de pesca foi lançado numa profundidade entre 10 e 20 metros, distante da linha da costa cerca de 2 a 3 quilômetros", explicou o pesquisador.

Paulo Oliveira destacou ainda que as expedições serão realizadas, preferencialmente, aos finais de semana, mas também podem ocorrer nas sextas e segundas-feiras, no horário das 7h às 17h.

"Serão saídas mensais, sendo de quatro a dez por mês. As expedições serão realizadas ao longo de aproximadamente 30 quilômetros de costa, incluindo o Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, locais onde ocorreram a maioria dos incidentes", destacou o professor e pesquisador da UFRPE.

As próximas expedições no litoral da RMR estão previstas para ocorrer no sábado (12) e domingo (13). Além das navegações, o projeto também realizará ações de educação ambiental para a conservação marinha e a prevenção de incidentes com tubarões.

Ao longo do projeto, serão estudadas as espécies tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier) e tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas), relacionadas aos incidentes na região. Os animais serão capturados com a técnica de pesca com espinhel, em que é usada linha de pesca com anzóis presos a cabos resistentes às mordidas de grandes predadores, atraídos por iscas de peixes.

Na embarcação, os tubarões terão os olhos cobertos com um tecido escuro. Em seguida, o anzol será retirado e serão realizados procedimentos, como a medição do comprimento corpóreo, identificação do sexo, ultrassonografia em fêmeas para avaliação do estágio reprodutivo, e coleta de amostras de tecido e sangue, para análises genéticas e de biomonitoramento.

Investimento no projeto de monitoramento é de R$ 2.052 milhões | Foto: Ed Machado/Governo de Pernambuco

Os tubarões também receberão uma marca externa - tag ou etiqueta de marcação individual - com as informações de contato do projeto, que será fixada na base da primeira nadadeira dorsal, além de um transmissor interno, conhecido como microchip, implantado por meio de procedimento cirúrgico na região ventral.

No litoral da RMR, os últimos incidentes com tubarões vitimaram um menino de 11 anos e uma jovem, de 19. Em 31 de maio, João Lucas Castor Nemézio Sales foi mordido por um tubarão-cabeça-chata na praia de Piedade, em Jaboatão, e teve a perna esquerda amputada.

Um dia depois, em 1º de junho, Marcela Vitória de Lima Santos foi mordida por um tubarão-tigre na praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, e teve a perna direita amputada.



Em janeiro, uma mulher foi mordida na perna em Fernando de Noronha e, no fim do mesmo mês, um adolescente de 13 anos morreu após ser atacado por um tubarão na Praia de Del Chifre, em Olinda.



Ao todo, as praias de Pernambuco contabilizam 84 incidentes com tubarão desde 1992, quando o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) começou a fazer o levantamento de casos.

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