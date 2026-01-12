A- A+

SAÚDE Injeção ocular pioneira devolve visão a pacientes e evita cegueira Técnica usa gel transparente aplicado diretamente no olho e teve sucesso em sete de oito casos

Médicos afirmam ter alcançado um avanço considerado até pouco tempo impossível: restaurar a visão e prevenir a cegueira em pacientes com hipotonia ocular, uma condição rara e potencialmente devastadora. O resultado vem de um tratamento inovador desenvolvido no Moorfields Eye Hospital, em Londres — a primeira clínica do mundo dedicada exclusivamente ao distúrbio.

Um estudo piloto mostrou que sete em cada oito pacientes responderam positivamente à nova terapia. Uma das primeiras beneficiadas é Nicki Guy, de 47 anos, que contou sua história em entrevista à BBC News.

— É uma mudança de vida. Devolveu tudo para mim. Posso ver meu filho crescer — disse Nicki.

Antes do tratamento, ela mal conseguia contar dedos à sua frente e via tudo de forma extremamente embaçada. Hoje, já consegue ler quase todas as linhas da tabela de acuidade visual e está a apenas uma linha do nível mínimo exigido para dirigir.





O que é a hipotonia ocular

A hipotonia ocorre quando a pressão interna do globo ocular cai perigosamente, fazendo com que o olho perca sua forma e “colapse”. A condição pode surgir após traumas, inflamações, cirurgias ou como efeito colateral de medicamentos. Sem tratamento adequado, pode levar à cegueira irreversível.

Até agora, as tentativas de tratamento envolviam o uso de esteroides ou óleo de silicone para aumentar o volume do olho — métodos que, além de tóxicos a longo prazo, raramente restauravam a visão e costumavam deixá-la ainda mais turva.

Os especialistas do Moorfields decidiram apostar em uma solução diferente: um gel transparente à base de água, de baixo custo, chamado hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), já usado em algumas cirurgias oculares.

A inovação foi injetar o gel diretamente na câmara vítrea do olho, restaurando a pressão interna sem comprometer a passagem da luz. O procedimento é feito a cada três ou quatro semanas, ao longo de cerca de dez meses.

— A ideia de testar algo totalmente novo em alguém que praticamente só tinha um olho funcional era angustiante. Mas funcionou — e de forma surpreendente, afirmou o oftalmologista Harry Petrushkin, responsável pelo tratamento.

Resultados promissores

Até agora, 35 pacientes já receberam a terapia, com apoio da Moorfields Eye Charity. Os resultados iniciais de oito casos foram publicados no British Journal of Ophthalmology. Segundo Petrushkin, o método pode beneficiar centenas ou até milhares de pessoas por ano apenas no Reino Unido, desde que ainda possuam células visuais viáveis na retina.

— Alguém que, teoricamente, deveria ter perdido totalmente a visão agora leva uma vida normal. É absolutamente extraordinário, resumiu o médico.

