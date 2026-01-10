A- A+

TRATAMENTO Injeção que cria cartilagem no joelho é a nova esperança contra lesões e artrite; entenda Terapia foi testada com sucesso em animais e tecidos humanos e terá novo estudo com comprimido

Cientistas criaram uma injeção capaz de reconstruir a cartilagem danificada dos joelhos e até impedir o desenvolvimento da artrite. O tratamento foi usado em um estudo com camundongos idosos, e uma versão em comprimido agora será testada em ensaios clínicos.

A terapia criada por pesquisadores da Stanford Medicine, nos Estados Unidos, tem como alvo uma proteína chamada 15-PGDH, que se torna mais abundante com o envelhecimento e é classificada como uma gerozima. As gerozimas desempenham papel central no envelhecimento ao contribuir para o declínio gradual da função dos tecidos.

Em camundongos, o aumento dos níveis de 15-PGDH é um fator-chave na perda de força muscular associada à idade. Quando os cientistas bloqueiam essa proteína com uma pequena molécula, animais idosos apresentam ganho de massa muscular e resistência. Em contraste, forçar camundongos jovens a produzir essa proteína leva ao enfraquecimento e à atrofia dos músculos.

Em vez de apenas aliviar sintomas, o tratamento atua sobre o fator central que impulsiona a osteoartrite. Atualmente, não há medicamentos capazes de interromper ou reverter a doença, o que faz do controle da dor e da substituição articular as principais opções terapêuticas.

"Trata-se de uma nova forma de regenerar tecido adulto, com grande potencial clínico para tratar a artrite causada pelo envelhecimento ou por lesões", afirmou Helen Blau, professora de microbiologia e imunologia e autora sênior do estudo, ao lado de Nidhi Bhutani, professora associada de Cirurgia Ortopédica, ao SciTech Daily.

"Estávamos procurando células-tronco, mas elas claramente não estão envolvidas. É muito empolgante".

Existem três principais tipos de cartilagem no corpo humano. A cartilagem elástica é macia e flexível, formando estruturas como a orelha externa.

A fibrocartilagem é densa e resistente, absorvendo impactos em áreas como entre as vértebras da coluna. Já a cartilagem hialina é lisa e brilhante, oferece baixo atrito para lubrificação e flexibilidade em articulações como tornozelos, quadris, ombros e partes do joelho. Esta é a mais frequentemente afetada pela osteoartrite.

A osteoartrite ocorre quando uma articulação é sobrecarregada pelo envelhecimento, por lesões ou pela obesidade. Os condrócitos passam a liberar moléculas pró-inflamatórias e a degradar o colágeno, principal proteína estrutural da cartilagem. Com a perda de colágeno, a cartilagem afina e amolece; a inflamação associada provoca inchaço e dor, marcas da doença. Em condições normais, a cartilagem articular raramente se regenera.

Além da injeção local em camundongos, o tratamento também foi testado em tecidos de joelho humano coletados durante, que responderam positivamente ao tratamento.

As amostras — que incluem tanto a matriz extracelular de sustentação da articulação quanto os condrócitos, células produtoras de cartilagem — começaram a formar nova cartilagem com funcionamento normal.

Em conjunto, os achados indicam a possibilidade de que a cartilagem perdida com o envelhecimento ou a artrite possa, no futuro, ser restaurada por meio de uma injeção localizada ou de um medicamento oral, o que poderia eliminar a necessidade de cirurgias de substituição de joelho ou quadril, inclusive após lesões semelhantes a rupturas do ligamento cruzado anterior (LCA), comuns entre atletas.

Veja também