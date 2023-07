Inmet afirma que chuva dará trégua nos próximos dias em Pernambuco e Alagoas

A- A+

Após decretos de situação de emergência em 15 cidades da Zona da Mata Sul de Pernambuco, as fortes chuvas devem diminuir nos próximos dias. É o que aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na última semana, a população de Pernambuco tem vivido pesadelos por conta das chuvas intensas na região que afetaram cerca de 3,5 mil pessoas de mais de 1 mil famílias. O estado de calamidade ocorreu principalmente nos municípios da Zona da Mata Sul: Palmares, São Benedito do Sul, Belém de Maria, Água Preta, Catende, Quipapá, Xexéu, Barreiros, Joaquim Nabuco, Cortês, Jaqueira, São José da Coroa Grande, Primavera, Rio Formoso e Maraial.

Além disso, treze pontos de deslizamentos foram registrados nessas cidades, sendo quatro em Catende, sete em Joaquim Nabuco, um em Cortês e um em Rio Formoso. Os decretos de situação de emergência têm validade de 180 dias.

No estado de Alagoas, as chuvas também já deixaram quase 24 mil pessoas desalojadas e desabrigadas nas cidades. Murici é o município com o maior número de pessoas desabrigadas. Já Matriz de Camaragibe concentra a maior quantidade de desalojados. Uma pessoa morreu em Joaquim Gomes, em virtude das chuvas.

Com toda essa situação de calamidade, o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Mamede Luiz afirma que nos próximos dias não há previsão de temporais

“No Estado de Pernambuco, as chuvas vão dar uma boa diminuída. Então, todo aquele cenário que aconteceu ali de sexta para sábado essa semana não está sendo previsto. Nada mais de chuva, tem que entender que ainda está dentro da estação chuvosa, da quadra chuvosa que vai pelo menos até agosto, mas daqui para frente a tendência é ir diminuindo”, afirmou o meteorologista.

Apesar da trégua, os municípios de Atalaia, Barra de São Miguel, Branquinha, Colônia Leopoldina, Coqueiro Seco, Flexeiras, Ibateguara, Jacuípe, Joaquim Gomes, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Murici, Paulo Jacinto, Paripueira, Pilar, Quebrangulo, Rio Largo, São José da Laje, Santana do Mundaú, São Luís do Quitunde, São Miguel dos Milagres, União dos Palmares, Penedo, Marechal Deodoro, Cajueiro, Capela, Viçosa, São Miguel dos Campos e Satuba decretaram emergência pelo período de 180 dias.



Veja também

educação MEC divulga resultado de processo seletivo para o Fies do 2º semestre