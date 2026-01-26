A- A+

tempo Inmet emite alerta de chuvas intensas para mais de 100 municípios de Pernambuco; veja lista O comunicado é válido até o final desta terça-feira (27)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (26), aviso de chuvas intensas para mais de 100 municípios de Pernambuco.

O alerta atinge cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste, Zona da Mata e Sertão.

De acordo com o Inmet, o alerta é válido até às 23h59 desta terça-feira (27), e as chuvas podem ficar entre 30mm e 60mm, a hora, ou 50mm e 100mm, o dia.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, além de ventos intensos até 100km/h.

O alerta emitido também destaca o risco para outros estados nordestinos como Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas.

Dicas do Inmet

O Inmet divulga que, em caso de rajadas de ventos, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

É recomendado desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Os números para emergências são: Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira todos os 154 municípios pernambucanos que vão ser afetados:

Abreu e Lima

Afogados da Ingazeira

Agrestina

Água Preta

Águas Belas

Alagoinha

Aliança

Altinho

Amaraji

Angelim

Araçoiaba

Arcoverde

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Belo Jardim

Betânia

Bezerros

Bom Conselho

Bom Jardim

Bonito

Brejão

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buenos Aires

Buíque

Cabo de Santo Agostinho

Cachoeirinha

Caetés

Calçado

Calumbi

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Canhotinho

Capoeiras

Carnaíba

Carpina

Caruaru

Casinhas

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Correntes

Cortês

Cumaru

Cupira

Custódia

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Flores

Floresta

Frei Miguelinho

Gameleira

Garanhuns

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Iati

Ibimirim

Ibirajuba

Igarassu

Iguaracy

Ilha de Itamaracá

Inajá

Ingazeira

Ipojuca

Itaíba

Itambé

Itapetim

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

Jataúba

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Jucati

Jupi

Jurema

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa do Ouro

Lagoa dos Gatos

Lajedo

Limoeiro

Macaparana

Machados

Manari

Maraial

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Palmares

Palmeirina

Panelas

Paranatama

Passira

Paudalho

Paulista

Pedra

Pesqueira

Poção

Pombos

Primavera

Quipapá

Quixaba

Recife

Riacho das Almas

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

Saloá

Sanharó

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Maria do Cambucá

Santa Terezinha

São Benedito do Sul

São Bento do Una

São Caitano

São João

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São José do Egito

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Serra Talhada

Sertânia

Sirinhaém

Solidão

Surubim

Tabira

Tacaimbó

Tacaratu

Tamandaré

Taquaritinga do Norte

Terezinha

Timbaúba

Toritama

Tracunhaém

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu

