Inmet emite alerta de chuvas intensas para mais de 100 municípios de Pernambuco; veja lista
O comunicado é válido até o final desta terça-feira (27)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (26), aviso de chuvas intensas para mais de 100 municípios de Pernambuco.
O alerta atinge cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste, Zona da Mata e Sertão.
Leia também
• Envolvidos em briga de torcidas organizadas no Barro podem pegar mais de 15 anos de prisão
• Parte de estrutura de prédio desaba no Recife; "Fez um balanço e cedeu", diz bombeiro
• Governo de Pernambuco instala 400 sistemas de captação de chuva em Jardim Monte Verde
De acordo com o Inmet, o alerta é válido até às 23h59 desta terça-feira (27), e as chuvas podem ficar entre 30mm e 60mm, a hora, ou 50mm e 100mm, o dia.
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, além de ventos intensos até 100km/h.
O alerta emitido também destaca o risco para outros estados nordestinos como Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas.
Dicas do Inmet
O Inmet divulga que, em caso de rajadas de ventos, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
É recomendado desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Os números para emergências são: Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira todos os 154 municípios pernambucanos que vão ser afetados:
Abreu e Lima
Afogados da Ingazeira
Agrestina
Água Preta
Águas Belas
Alagoinha
Aliança
Altinho
Amaraji
Angelim
Araçoiaba
Arcoverde
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Belo Jardim
Betânia
Bezerros
Bom Conselho
Bom Jardim
Bonito
Brejão
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Buíque
Cabo de Santo Agostinho
Cachoeirinha
Caetés
Calçado
Calumbi
Camaragibe
Camocim de São Félix
Camutanga
Canhotinho
Capoeiras
Carnaíba
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Correntes
Cortês
Cumaru
Cupira
Custódia
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Flores
Floresta
Frei Miguelinho
Gameleira
Garanhuns
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Iati
Ibimirim
Ibirajuba
Igarassu
Iguaracy
Ilha de Itamaracá
Inajá
Ingazeira
Ipojuca
Itaíba
Itambé
Itapetim
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
Jataúba
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Jucati
Jupi
Jurema
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa do Ouro
Lagoa dos Gatos
Lajedo
Limoeiro
Macaparana
Machados
Manari
Maraial
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Palmares
Palmeirina
Panelas
Paranatama
Passira
Paudalho
Paulista
Pedra
Pesqueira
Poção
Pombos
Primavera
Quipapá
Quixaba
Recife
Riacho das Almas
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
Saloá
Sanharó
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Maria do Cambucá
Santa Terezinha
São Benedito do Sul
São Bento do Una
São Caitano
São João
São Joaquim do Monte
São José da Coroa Grande
São José do Egito
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Serra Talhada
Sertânia
Sirinhaém
Solidão
Surubim
Tabira
Tacaimbó
Tacaratu
Tamandaré
Taquaritinga do Norte
Terezinha
Timbaúba
Toritama
Tracunhaém
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama
Venturosa
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu