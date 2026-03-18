Qua, 18 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta18/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CHUVAS

Inmet emite alerta amarelo de chuvas para todo o estado de Pernambuco até quinta-feira (19)

Segundo o Inmet, o risco potencial é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, nessas regiões

Reportar Erro
Em Pernambuco, o alerta amarelo é válido para o Sertão, Agreste e Zona da MataEm Pernambuco, o alerta amarelo é válido para o Sertão, Agreste e Zona da Mata - Foto: Clima Tempo/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas para a Região Metropolitana do Recife, Sertão, Agreste e Zona da Mata de Pernambuco. O aviso é válido das 9h30 desta quarta-feira (18) até às 23h59 da quinta-feira (19).

Segundo o Inmet, o risco potencial é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, nessas regiões. 

Há ainda um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Leia também

• Megaoperação em Pernambuco e outros estados mira esquema criminoso e cumpre dezenas de mandados

• Instituto Negralinda celebra seis anos de transformação na vida de mulheres no litoral de Pernambuco

• Mulheres são 31,7% dos empregadores em Pernambuco, sexta maior proporção do país

O Inmet também oferece algumas instruções para segurança da população por transtornos causados pelas chuvas. Confira abaixo:

Alerta amarelo do Inmet para Pernambuco nesta quarta (18) e quinta (19)Alerta amarelo do Inmet para Pernambuco nesta quarta (18) e quinta (19). - Foto: Inmet/Reprodução

Previsão da Apac
Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão é de chuva fraca a moderada no Sertão de Pernambuco e de São Francisco nesta quinta-feira. Com isso, são esperadas precipitações entre 10 e 30 mm nessas regiões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por APAC (@apac_oficial)

A informação foi repassada no último boletim da agência, publicado por volta das 10h desta quarta. O aviso prevê ainda que a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Sul e Agreste não devem ter chuva ao longo do dia. Já a Mata Norte deve ter precipitação fraca, com volume entre 2 a 10 mm.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter