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CHUVAS Inmet emite alerta amarelo de chuvas para todo o estado de Pernambuco até quinta-feira (19) Segundo o Inmet, o risco potencial é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, nessas regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas para a Região Metropolitana do Recife, Sertão, Agreste e Zona da Mata de Pernambuco. O aviso é válido das 9h30 desta quarta-feira (18) até às 23h59 da quinta-feira (19).

Segundo o Inmet, o risco potencial é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, nessas regiões.

Há ainda um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet também oferece algumas instruções para segurança da população por transtornos causados pelas chuvas. Confira abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta amarelo do Inmet para Pernambuco nesta quarta (18) e quinta (19). - Foto: Inmet/Reprodução

Previsão da Apac

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão é de chuva fraca a moderada no Sertão de Pernambuco e de São Francisco nesta quinta-feira. Com isso, são esperadas precipitações entre 10 e 30 mm nessas regiões.

A informação foi repassada no último boletim da agência, publicado por volta das 10h desta quarta. O aviso prevê ainda que a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Sul e Agreste não devem ter chuva ao longo do dia. Já a Mata Norte deve ter precipitação fraca, com volume entre 2 a 10 mm.

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