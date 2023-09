A- A+

TEMPO Inmet alerta para baixa umidade no Sertão e Agreste de Pernambuco Índices podem se aproximar dos 20%, segundo o órgão de meteorologia

Cidades do Sertão e do Agreste de Pernambuco devem enfrentar baixa umidade até, ao menos, a noite da próxima quinta-feira (21). O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão de meteorologia, os índices de umidade relativa do ar irão variar entre 30% e 20%.

O alerta do instituto é de nível amarelo — ou seja, representa perigo potencial.

Há previsão de que Pernambuco, 15 estados e o Distrito Federal sejam afetados pela baixa umidade nesta semana que marca o fim do inverno.

Como principais recomendações, o Inmet orienta a população das regiões afetadas a:

- Beber bastante líquido;

- evitar desgaste físico nas horas mais secas;

- evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

