Inmet alerta para chuvas intensas em partes de Pernambuco e de 11 estados, além do DF

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para partes de 12 estados e o Distrito Federal, por causa da previsão de chuvas intensas, levando perigo a essas localidades entre esta quarta-feira (24) e a próxima sexta-feira (26), pela manhã.

Há expectativa de chuva entre 50 e 100 mm/dia e de ventos intensos (60-100 km/h). Com isso, há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As áreas afetadas serão:



São Francisco Pernambucano,

Sertão Pernambucano,

Leste Goiano,

Centro Sul Baiano,

Vale São-Franciscano da Bahia,

Ocidental do Tocantins,

Sudeste Piauiense,

Vale do Rio Doce,

Sudeste Paraense,

Nordeste Mato-grossense,

Noroeste Espírito-santense,

Centro Norte Baiano,

Vale do Mucuri,

Norte de Minas,

Nordeste Baiano,

Sul Baiano,

Oriental do Tocantins,

Jequitinhonha,

Norte Mato-grossense,

Leste Rondoniense,

Sudoeste Paraense,

Norte Goiano,

Metropolitana de Belo Horizonte,

Sudoeste Piauiense,

Centro-Norte Piauiense,

Metropolitana de Salvador,

Extremo Oeste Baiano,

Noroeste Goiano,

Noroeste de Minas,

Central Mineira,

Leste Maranhense,

Centro Goiano,

Baixo Amazonas,

Distrito Federal,

Madeira-Guaporé,

Sul Maranhense,

Litoral Norte Espírito-santense,

Centro-Sul Mato-grossense,

Sul Cearense e

Oeste Maranhense.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, o cidadão não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, o Inmet sugere o desligamento de aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Outras informações podem ser obtidas na Defesa Civil do seu estado, no telefone 199, ou no Corpo de Bombeiros, 193.

