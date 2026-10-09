Sex, 09 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta09/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Clima

Inmet alerta para grande perigo de tempestade no Sul do país

Em outras áreas da região, há aviso laranja ou amarelo

Reportar Erro
Inmet alerta para grande perigo de tempestade no Sul do paísInmet alerta para grande perigo de tempestade no Sul do país - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O fim de semana começa, nesta sexta-feira (9), com aviso vermelho de perigo para tempestades no oeste e sudoeste do Paraná, centro e oeste de Santa Catarina e noroeste e norte do Rio Grande do Sul. 

As tempestades deixam ainda todas as outras áreas da região sob aviso laranja ou amarelo, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nas capitais da Região Sul, o calor predomina antes das chuvas, com máxima que chega a 29°C em Curitiba. A passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul deixa os termômetros baixos no estado, onde a mínima será de 16°C na capital Porto Alegre.

Na Região Norte, chuva e trovoadas em Rondônia, no Acre, no sudoeste, centro, oeste e noroeste do Amazonas e no noroeste de Roraima deixam a região sob o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Também há possibilidade de chuvas isoladas no oeste e sudoeste de Roraima, no norte e leste do Amapá e na faixa litorânea do Pará.

Leia também

• EUA mobilizam Guarda Nacional com aproximação do furacão Isaias na Costa do Golfo

• El Niño se intensificará até atingir seu máximo em dezembro, alerta ONU

• Calor e chuva persistem em grande parte do país

O calor predomina na região com mínima de 24°C em Belém e máxima de 37°C em Boa Vista.

No Centro-Oeste do país, o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades também alcança Mato Grosso do Sul e o sul, oeste e noroeste de Mato Grosso. No norte e leste de Mato Grosso, centro e norte de Goiás e no Distrito Federal, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para baixa umidade do ar.

Entre as capitais a mínima será em Brasília, de 19°C, e a máxima chega a 37°C em Cuiabá.

Na Região Sudeste, também há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro. Também há possibilidade de chuvas isoladas no Triângulo Mineiro, na região central e sudeste de Minas e nas demais áreas do Rio de Janeiro.

Entre as capitais, a mínima será de 18°C em São Paulo e a máxima de 34°C em Vitória.

Seca
No Nordeste, o céu fica com poucas nuvens na maior parte da região, onde há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar entre o sul e leste do Maranhão, Piauí, oeste, centro e sul do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e grande parte da Bahia. 

Há possibilidade de chuvas isoladas apenas ao longo da faixa litorânea pela manhã e no norte do Maranhão durante a tarde. Nas capitais, a mínima é de 20°C em Maceió e a máxima de 39°C em Teresina.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter