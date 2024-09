Inmet alerta para grande perigo de umidade abaixo de 12% com risco de incêndios florestais

A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, de grande perigo, em relação à baixa umidade nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

O instituto disse, em boletim, que a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12% em áreas de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins e em todo o Distrito Federal. Segundo o Inmet, há grande risco de incêndios florestais e à saúde.

Um outro alerta vermelho do instituto alerta para onda de calor em áreas de Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás São Paulo e Minas Gerais. Nesses Estados, a temperatura pode ficar 5ºC acima da média por um período maior que cinco dias.

A baixa umidade do ar deve afetar, segundo o Inmet, o centro goiano, o Triângulo Mineiro, o Alto do Paranaíba, o leste goiano, a central mineira, o sul goiano, nordeste mato-grossense, região ocidental do Tocantins, região oriental do Tocantins, sul/sudoeste de Minas Gerais, sudeste mato-grossense, norte goiano, sul maranhense, noroeste goiano, oeste de Minas Gerais, noroeste de Minas Gerais, sudoeste piauiense, extremo oeste baiano, Distrito Federal, Vale São-Franciscano da Bahia, norte de Minas Gerais, norte mato-grossense.

Já o alerta de onda de calor é válido para o Triângulo Mineiro, o Alto do Paranaíba, central mineira, Zona da Mata, sul goiano, oeste de Minas Gerais, sul/sudoeste de Minas Gerais, Campo das Vertentes, norte mato-grossense, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, sudeste mato-grossense, Região Metropolitana de Belo Horizonte, leste rondoniense, centro goiano, Vale do Rio Doce, leste de Mato Grosso do Sul, sul amazonense, noroeste goiano, nordeste mato-grossense, Madeira-Guaporé, noroeste de Minas Gerais, sudoeste paraense, centro amazonense e centro-sul mato-grossense.

