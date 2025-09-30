Inmet alerta para grande perigo por baixa umidade em 5 estados e no DF
Umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12% nesta tarde
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na manhã desta terça-feira (30) um boletim que aponta situação de “grande perigo” por causa da baixa umidade relativa do ar em uma região que inclui vários estados da região central do país.
O alerta é válido para esta tarde, até as 18h, e prevê que a umidade deve ficar abaixo de 12%.
Leia também
• Santos Dumont fechado: veja quais são os direitos do passageiro em caso de atraso ou cancelamento de voo
• Intoxicação por metanol: ao menos 12,6 mil pessoas morreram no mundo em 20 anos, mostra levantamento
• Operações miram quadrilhas que roubam combustível e lubrificante no Rio; prejuízo é de R$ 37,5 mi
A área ameaçada pela seca cobre todo o Distrito Federal, a metade ao norte de Goiás, o leste do Mato Grosso, o sul de Tocantins, o oeste da Bahia e a ponta noroeste de Minas Gerais. Além da capital federal, a região metropolitana de Goiânia está incluída no alerta.
Segundo o instituto, nos cerca de 280 municípios nessa região há grande risco de incêndios florestais e consequências para a saúde, entre as quais crises de doenças pulmonares, dores de cabeça e desidratação.
Orientações à população
- Beber bastante líquido;
- Evitar atividades físicas que podem ser nocivas em tempo seco;
- Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
- Usar hidratante para pele e recursos que umidifiquem o ambiente;
- Evitar bebidas diuréticas (café e álcool);
- E, se necessário, obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).