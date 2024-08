Inmet: chuvas devem ficar abaixo da média histórica na maior parte do país até outubro

A- A+

As regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do País terão chuvas abaixo da média histórica entre agosto e outubro, aponta o Boletim Agroclimatológico Mensal, divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em todas essas regiões, a previsão é de temperaturas acima da média nos próximos meses.

O boletim aponta que no Centro-Oeste o período seco estende-se desde maio, e permanece a tendência de chuvas abaixo da média. De acordo com boletim do Inmet, pode haver diminuição da umidade relativa do ar nos próximos meses, com valores diários que podem ficar abaixo de 30% e picos mínimos abaixo de 20%.

Tendência parecida deve ser observada no Sudeste, onde a previsão para o trimestre indica predomínio de chuvas abaixo da média. O boletim destaca que, apesar disso, há possibilidade de afluências em São Paulo, devido à passagem de frentes frias.

No Norte, a temperatura deve prevalecer acima da climatologia em toda a região. Na parte sul da Amazônia as condições favorecem a incidência de queimadas e incêndios florestais, devido às temperaturas mais altas e baixa umidade relativa do ar.

Já na região Nordeste previsão é de volumes de chuva abaixo da média climatológica, com áreas pontuais na faixa litorânea onde o transporte de umidade do oceano para o continente pode favorecer a ocorrência de maiores volumes.

Para a região Sul, o boletim indica condições favoráveis para chuvas acima na parte central, mas no centro-norte do Paraná a previsão é de que as chuvas sejam próximas ou abaixo da média.

