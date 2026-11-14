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MEIO AMBIENTE Inmet: chuvas e tempestades predominam no país, neste fim de semana O norte do Pará, partes do litoral do Nordeste e o extremo sul do Brasil devem ter tempo estável

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, neste sábado (14), domingo (15) e segunda-feira (16), a previsão é de tempestades no país, com destaque para as regiões Centro-Oeste e Sudeste, além de áreas do Nordeste e Norte.

O norte do Pará, partes do litoral do Nordeste e o extremo sul do Brasil devem ter tempo estável.

No sábado (14), as condições meteorológicas favorecem pancadas de chuva fortes, com possibilidade de temporais, especialmente em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e áreas do Rio Grande do Sul.

Segundo o Inmet, também haverá condições para chuva em parte do interior do Brasil, com destaque para áreas entre a Bahia e o Espírito Santo, onde a convergência de umidade deverá contribuir para a formação de instabilidades.

As condições poderão limitar a ocorrência de precipitação em parte de São Paulo, Minas Gerais e do Centro-Oeste, embora o aquecimento do dia e a elevada disponibilidade de umidade ainda favoreçam pancadas isoladas.

No extremo norte do país, o Amapá deverá receber a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva após um período de pouca precipitação.

No domingo (15), a previsão é de que as condições para chuva no Centro-Sul do Brasil sejam ampliadas, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e áreas da Região Sul.

A partir da noite de domingo e durante a madrugada de segunda-feira (16), há indicação de possível formação de uma área de baixa pressão atmosférica na costa da Região Sudeste. Isso poderá contribuir para reorganizar a circulação atmosférica e favorecer o estabelecimento de uma zona de convergência de umidade entre as regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste.

Segundo o Inmet, esse padrão, associado à manutenção do escoamento de norte em baixos níveis e à atuação de novas perturbações em médios níveis, deverá aumentar a instabilidade, potencializando as condições para ocorrência de chuva nessas regiões.

Na segunda-feira (16), a tendência é de continuidade e intensificação das instabilidades em diferentes partes do país. O canal de umidade poderá se tornar mais abrangente, alcançando áreas que não têm registrado chuva significativa no período recente.

As poucas áreas com menor probabilidade de precipitação deverão se concentrar nos extremos do Brasil, especialmente no norte do Pará (PA), em parte do norte da Região Nordeste e no extremo sul do Rio Grande do Sul (RS).

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