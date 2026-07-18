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VENTOS FORTES

Inmet coloca Pernambuco em alerta para vendaval durante todo o domingo (19)

De acordo com o órgão, são esperados ventos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h

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Apesar da classificação indicar baixo risco, o Inmet alerta para a possibilidade de queda de galhos de árvores Apesar da classificação indicar baixo risco, o Inmet alerta para a possibilidade de queda de galhos de árvores - Foto: Recife Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de perigo potencial para vendaval em Pernambuco. O aviso entra em vigor à 0h deste domingo (19) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.

De acordo com o órgão, são esperados ventos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h. Apesar da classificação indicar baixo risco, o Inmet alerta para a possibilidade de queda de galhos de árvores em razão das rajadas.

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O instituto orienta, ainda, que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
 

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