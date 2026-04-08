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Chuvas em Pernambuco Inmet divulga alerta amarelo de chuvas para Pernambuco nesta quarta-feira (8) Devem ser atingidos a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e parte do Sertão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo de chuvas intensas para regiões de Pernambuco.

Com grau de severidade de "perigo potencial", o comunicado é válido durante toda quarta-feira (8).

Segundo o Inmet, devem ser atingidos a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e parte do Sertão do estado.

Inmet divulga alerta amarelo para Pernambuco e outros estados | Foto: Inmet/Reprodução

O alerta aponta para chuvas de até 50 milímetros ao logo do dia, além de ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.

A orientação é não se abrigar debaixo de árvores e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, por meio do número 199.

Nessa terça-feira (7), cidades da Região Metropolitana do Recife, a exemplo de Olinda e Paulista, registraram precipitações acima de 100 milímetros.



Um alerta vermelho foi emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e segue em vigor.



Para esta quarta-feira (8), a previsão da Apac é de chuva em grande parte do estado. Confira:

Região Metropolitana do Recife: Tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia, com intensidade moderada;

Mata Sul: Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada à noite, com intensidade de fraca a moderada;

Mata Norte: Tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade moderada;

Agreste: Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca;

Sertão: Parcialmente nublado, sem chuva em toda a região ao longo do dia.



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