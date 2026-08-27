Inmet divulga alerta de baixa umidade do ar para cidades do Agreste e do Sertão de Pernambuco
Comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido até às 20h desta quinta-feira (27)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar para regiões de Pernambuco.
O comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido até às 20h desta quinta-feira (27).
No estado, serão afetadas cidades do Sertão e do Agreste, incluindo os municípios de Afogados da Ingazeira, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro e Triunfo [confira lista completa ao final do texto].
O comunicado também se estende para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Amazonas e Pará, além do Distrito Federal.
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Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, e representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
O Inmet orienta beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.
Confira cidades pernambucanas atingidas pela baixa umidade:
- Afogados da Ingazeira
- Afrânio
- Araripina
- Belém do São Francisco
- Betânia
- Bodocó
- Brejinho
- Buíque
- Cabrobó
- Calumbi
- Carnaíba
- Carnaubeira da Penha
- Ingazeira
- Ipubi
- Itacuruba
- Itaíba
- Itapetim
- Jatobá
- Lagoa Grande
- Manari
- Mirandiba
- Moreilândia
- Orocó
- Ouricuri
- Parnamirim
- Petrolândia
- Petrolina
- Quixaba
- Salgueiro
- Santa Cruz
- Santa Cruz da Baixa Verde
- Santa Filomena
- Santa Maria da Boa Vista
- Santa Terezinha
- São José do Belmonte
- São José do Egito
- Serra Talhada
- Serrita
- Sertânia
- Solidão
- Tabira
- Tacaratu
- Terra Nova
- Trindade
- Triunfo
- Tupanatinga
- Tuparetama
- Verdejante.