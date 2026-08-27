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AR SECO Inmet divulga alerta de baixa umidade do ar para cidades do Agreste e do Sertão de Pernambuco Comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido até às 20h desta quinta-feira (27)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar para regiões de Pernambuco.



O comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido até às 20h desta quinta-feira (27).

No estado, serão afetadas cidades do Sertão e do Agreste, incluindo os municípios de Afogados da Ingazeira, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro e Triunfo [confira lista completa ao final do texto].

O comunicado também se estende para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Amazonas e Pará, além do Distrito Federal.

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, e representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

O Inmet orienta beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

Confira cidades pernambucanas atingidas pela baixa umidade:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Betânia

Bodocó

Brejinho

Buíque

Cabrobó

Calumbi

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itaíba

Itapetim

Jatobá

Lagoa Grande

Manari

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolândia

Petrolina

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Tacaratu

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Verdejante.

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