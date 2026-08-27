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Inmet divulga alerta de baixa umidade do ar para cidades do Agreste e do Sertão de Pernambuco

Comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido até às 20h desta quinta-feira (27)

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Umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%Umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30% - Foto: Inmet/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar para regiões de Pernambuco.

O comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido até às 20h desta quinta-feira (27).

No estado, serão afetadas cidades do Sertão e do Agreste, incluindo os municípios de Afogados da Ingazeira, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro e Triunfo [confira lista completa ao final do texto].

O comunicado também se estende para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Amazonas e Pará, além do Distrito Federal.

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Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, e representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

O Inmet orienta beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

Confira cidades pernambucanas atingidas pela baixa umidade:

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