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tempo seco Inmet divulga alerta de baixa umidade do ar para o Agreste e Sertão de Pernambuco Comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido até às 23h desta quinta-feira (3)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar para regiões de Pernambuco.

O comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido até às 23h desta quinta-feira (3).

No estado, serão afetadas cidades do Sertão e do Agreste, incluindo os municípios de Águas Belas, Araripina, Belo Jardim, Cabrobó, Caruaru, Garanhuns, Lajedo e Serra Talhada.

O comunicado também se estende para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, além do Distrito Federal.

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, e representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

O Inmet orienta beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

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