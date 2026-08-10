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tempo seco Inmet divulga alerta de baixa umidade do ar para o Sertão de Pernambuco nesta segunda-feira (10) No estado, serão afetadas 53 cidades do Sertão pernambucano e do Sertão do São Francisco

O tempo deve seguir seco no Sertão de Pernambuco. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar para a região válido do meio-dia até às 18h desta segunda-feira (10).

No estado, serão afetadas 53 cidades do Sertão pernambucano e do Sertão do São Francisco, incluindo os municípios de Afogados da Ingazeira, Afrânio, Araripina e Bodocó [confira lista completa ao final do texto].

O comunicado também se estende para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Rondônia e Pará.

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, e representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Diante do aviso, o Inmet orienta beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Confira cidades pernambucanas atingidas pela baixa umidade:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Betânia

Bodocó

Brejinho

Cabrobó

Calumbi

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Granito

Ibimirim

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itapetim

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolândia

Petrolina

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Tacaratu

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tuparetama

Verdejante.

Alerta anterior

Na última sexta-feira (7), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso de umidade relativa do ar abaixo dos 30% válido até o domingo (9).

A Apac explicou o ar "está descendo da atmosfera", o que dificulta a formação de nuvens e, consequentemente, favorece o aumento das temperaturas e a redução da umidade relativa do ar no Sertão do estado.



Para este trimestre, a Apac espera pouca chuva na região e apontes as médias de precipitação de 11,6 mm em agosto, 9 mm em setembro e 12 mm em outubro.

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