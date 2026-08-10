Inmet divulga alerta de baixa umidade do ar para o Sertão de Pernambuco nesta segunda-feira (10)
No estado, serão afetadas 53 cidades do Sertão pernambucano e do Sertão do São Francisco
O tempo deve seguir seco no Sertão de Pernambuco. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar para a região válido do meio-dia até às 18h desta segunda-feira (10).
No estado, serão afetadas 53 cidades do Sertão pernambucano e do Sertão do São Francisco, incluindo os municípios de Afogados da Ingazeira, Afrânio, Araripina e Bodocó [confira lista completa ao final do texto].
O comunicado também se estende para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Rondônia e Pará.
Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, e representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
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Diante do aviso, o Inmet orienta beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Confira cidades pernambucanas atingidas pela baixa umidade:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Betânia
Bodocó
Brejinho
Cabrobó
Calumbi
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Cedro
Custódia
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Granito
Ibimirim
Iguaracy
Inajá
Ingazeira
Ipubi
Itacuruba
Itapetim
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolândia
Petrolina
Quixaba
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Terezinha
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Tabira
Tacaratu
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Tuparetama
Verdejante.
Alerta anterior
Na última sexta-feira (7), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso de umidade relativa do ar abaixo dos 30% válido até o domingo (9).
A Apac explicou o ar "está descendo da atmosfera", o que dificulta a formação de nuvens e, consequentemente, favorece o aumento das temperaturas e a redução da umidade relativa do ar no Sertão do estado.
Para este trimestre, a Apac espera pouca chuva na região e apontes as médias de precipitação de 11,6 mm em agosto, 9 mm em setembro e 12 mm em outubro.