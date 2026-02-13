Sex, 13 de Fevereiro

CHUVAS EM PERNAMBUCO

Inmet emite alertas de chuvas para Pernambuco na sexta e no sábado; veja tendência para o Carnaval

Comunicados do instituto são para diferentes regiões do estado nos dois dias. Apac atualiza previsão

Reportar Erro
Alerta amarelo se estende para estados de outras regiões do BrasilAlerta amarelo se estende para estados de outras regiões do Brasil - Foto: Inmet/Reprodução

Pernambuco segue registrando chuvas nesta sexta-feira (13). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta amarelo, são esperadas precipitações intensas ao longo do dia.

O comunicado é válido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão, e prevê chuvas de até 50 milímetros.

O alerta amarelo se estende para estados de outras regiões do Brasil, como Pará, Ceará, Amapá, Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí, Tocantins e Mato Grosso.

Além da previsão para esta sexta-feira (13), o Inmet também emitiu um comunicado indicando acumulado de chuva para este Sábado de Zé Pereira (14), na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata.

Inmet divulga alerta amarelo | Foto: Reprodução/Inmet

O alerta é válido também para toda a faixa litorânea da Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, e parte da Bahia.

Apac aponta tendência de chuva
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) atualizou a tendência de chuvas para o estado nos próximos dias, durante o Carnaval.

Para o Sábado de Zé Pereira (14), a tendência indica precipitação fraca a moderada na Mata Norte, RMR, Mata Sul, Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco.

No Domingo de Carnaval (15), a tendência é de chuva fraca na Mata Norte, RMR, Mata Sul, Agreste e Sertão do São Francisco, enquanto no Sertão de Pernambuco a previsão é de fraca a moderada.

Na Segunda-Feira de Caranval (16), a previsão permanece fraca na Mata Norte, RMR, Mata Sul, Agreste e Sertão do São Francisco, e fraca a moderada no Sertão de Pernambuco.

Na Terça-Feira de Carnaval (17), a tendência é de chuva fraca na Mata Norte, RMR, Mata Sul e Sertão do São Francisco, e fraca a moderada no Agreste e no Sertão de Pernambuco.

Na Quarta-Feira de Cinzas (18), a tendência da Apac aponta chuva fraca a moderada em todas as regiões do estado.

Confira tendência de chuva para Pernambuco segundo a Apac:
Sábado (14):
Mata Norte: fraca a moderada
RMR: fraca a moderada
Mata Sul: fraca a moderada
Agreste: fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
Sertão do São Francisco: fraca a moderada

Domingo (15):
Mata Norte: fraca
RMR: fraca
Mata Sul: fraca
Agreste: fraca
Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
Sertão do São Francisco: fraca

Segunda-feira (16):
Mata Norte: fraca
RMR: fraca
Mata Sul: fraca
Agreste: fraca
Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
Sertão do São Francisco: fraca

Terça-feira (17):
Mata Norte: fraca
RMR: fraca
Mata Sul: fraca
Agreste: fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
Sertão do São Francisco: fraca

Quarta-feira (18):
Mata Norte: fraca a moderada
RMR: fraca a moderada
Mata Sul: fraca a moderada
Agreste: fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
Sertão do São Francisco: fraca a moderada

