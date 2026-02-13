Inmet emite alertas de chuvas para Pernambuco na sexta e no sábado; veja tendência para o Carnaval
Comunicados do instituto são para diferentes regiões do estado nos dois dias. Apac atualiza previsão
Pernambuco segue registrando chuvas nesta sexta-feira (13). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta amarelo, são esperadas precipitações intensas ao longo do dia.
O comunicado é válido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão, e prevê chuvas de até 50 milímetros.
O alerta amarelo se estende para estados de outras regiões do Brasil, como Pará, Ceará, Amapá, Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí, Tocantins e Mato Grosso.
Além da previsão para esta sexta-feira (13), o Inmet também emitiu um comunicado indicando acumulado de chuva para este Sábado de Zé Pereira (14), na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata.
O alerta é válido também para toda a faixa litorânea da Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, e parte da Bahia.
Apac aponta tendência de chuva
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) atualizou a tendência de chuvas para o estado nos próximos dias, durante o Carnaval.
Para o Sábado de Zé Pereira (14), a tendência indica precipitação fraca a moderada na Mata Norte, RMR, Mata Sul, Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco.
No Domingo de Carnaval (15), a tendência é de chuva fraca na Mata Norte, RMR, Mata Sul, Agreste e Sertão do São Francisco, enquanto no Sertão de Pernambuco a previsão é de fraca a moderada.
Leia também
• Vai chover durante o Carnaval em Pernambuco? Confira a previsão da Apac para os dias de Folia
• Chuva, trovões e ventania são registrados na RMR; Inmet divulga alerta laranja para esta quinta (12)
• Mesmo com chuva, foliões reverenciam o Galo Gigante na Ponte Duarte Coelho; veja galeria
Na Segunda-Feira de Caranval (16), a previsão permanece fraca na Mata Norte, RMR, Mata Sul, Agreste e Sertão do São Francisco, e fraca a moderada no Sertão de Pernambuco.
Na Terça-Feira de Carnaval (17), a tendência é de chuva fraca na Mata Norte, RMR, Mata Sul e Sertão do São Francisco, e fraca a moderada no Agreste e no Sertão de Pernambuco.
Na Quarta-Feira de Cinzas (18), a tendência da Apac aponta chuva fraca a moderada em todas as regiões do estado.
Confira tendência de chuva para Pernambuco segundo a Apac:
Sábado (14):
Mata Norte: fraca a moderada
RMR: fraca a moderada
Mata Sul: fraca a moderada
Agreste: fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
Sertão do São Francisco: fraca a moderada
Domingo (15):
Mata Norte: fraca
RMR: fraca
Mata Sul: fraca
Agreste: fraca
Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
Sertão do São Francisco: fraca
Segunda-feira (16):
Mata Norte: fraca
RMR: fraca
Mata Sul: fraca
Agreste: fraca
Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
Sertão do São Francisco: fraca
Terça-feira (17):
Mata Norte: fraca
RMR: fraca
Mata Sul: fraca
Agreste: fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
Sertão do São Francisco: fraca
Quarta-feira (18):
Mata Norte: fraca a moderada
RMR: fraca a moderada
Mata Sul: fraca a moderada
Agreste: fraca a moderada
Sertão de Pernambuco: fraca a moderada
Sertão do São Francisco: fraca a moderada