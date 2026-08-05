Inmet divulga alerta de vendaval para Pernambuco e outros estados
Comunicado começou a vigorar às 8h55 desta quarta (5), e é válido até às 23h59 da quinta-feira (6)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de vendaval para Pernambuco e outros estados.
O comunicado começou a vigorar às 8h55 desta quarta (5), e é válido até às 23h59 da quinta-feira (6).
Segundo o Inmet, são previstos ventos com velocidade entre 40 e 60 quilômetros por hora.
Em Pernambuco, devem ser atingidas a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão.
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O alerta também é válido para todo o Rio Grande do Norte e a Paraíba, além de partes de Alagoas, Sergipe, Ceará, Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantis e Pará.
O Inmet instrui que, em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, pelo risco de queda e descargas elétricas.
Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Em caso de necessidade, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 e ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.