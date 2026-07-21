Inmet divulga alerta para Zona da Mata; Apac prevê chuva de fraca a moderada na RMR nesta terça (21)
Para a Zona da Mata, o alerta na cor amarelo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido durante todo o dia
A terça-feira (21) deve ser de chuva em quase todo o estado de Pernambuco. Isso porque há um alerta de precipitações intensas para a Zona da Mata ao longo do dia e a previsão de chuvas de fraca a moderada, à noite, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Para a Zona da Mata, o alerta na cor amarelo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido durante todo o dia. A região pode registrar chuvas de até 50 milímetros e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.
As precipitações também atingem a RMR, que registra chuvas desde as primeiras horas da manhã desta terça. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada, de fraca a moderada, pela manhã e noite.
Para a Zona da Mata Sul, a Apac prevê chuva rápida, de forma isolada, pela manhã e noite, com intensidade fraca. Já na Mata Norte, as precipitações devem intensificar de fraca a moderada.
No Agreste pernambucano, o tempo nesta terça-feira (21) deve ser parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca. Já para o Sertão e Fernando de Noronha, a previsão da Apac indica céu parcialmente nublado, sem chuva ao longo do dia.
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Confira previsão da Apac para Pernambuco nesta terça-feira (21)
Região Metropolitana do Recife - Parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada pela manhã e noite, com intensidade fraca a moderada;
Mata Sul - Parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada pela manhã e noite, com intensidade fraca;
Mata Norte - Parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada pela manhã e noite, com intensidade fraca a moderada;
Agreste - Parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca;
Sertão - Parcialmente nublado, sem chuva em toda a região ao longo do dia;
Fernando de Noronha - Parcialmente nublado a claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia.