Inmet divulga alertas de chuva para o Agreste e Sertão de Pernambuco válidos para os próximos dias
Alertas amarelo e laranja foram emitidos pelo instituto
O Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas para Pernambuco. Cidades do Agreste e Sertão devem registrar precipitações durante os próximos dias.
Um alerta amarelo foi emitido e é válido desta segunda (23) até a quarta-feira (25). Segundo o comunicado, são aguardadas chuvas de até 50 milímetros por dia no Agreste e Sertão do estado e em grande parte do Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
Além do alerta amarelo, o Inmet também emitiu um comunicado laranja com validade até as 10h desta terça-feira (24), indicando chuvas entre 50 e 100 milímetros, além de ventos de até 100 quilômetros por hora.
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Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a cidade de Belo Jardim, no Agreste, registrou mais de 85 milímetros e foi a que mais choveu nas últimas 24 horas.
A previsão para a o Agreste e Sertão nesta segunda (23) é de tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva no período da tarde e noite com intensidade de fraca a moderada.