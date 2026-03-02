A- A+

Chuvas em Pernambuco Inmet divulga três alertas de chuvas intensas para Pernambuco nesta segunda-feira (2) Estão previstas chuvas superiores a 60 milímetros (mm) por hora ou acima de 100 mm ao longo do dia

Chuvas intensas devem atingir todo o estado de Pernambuco nesta segunda-feira (2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu três avisos de precipitações - amarelo, laranja e vermelho.

Considerando o aviso máximo, de "grande perigo", estão previstas chuvas superiores a 60 milímetros (mm) por hora ou acima de 100 mm ao longo do dia na maior parte do estado.

Em Pernambuco, o alerta vermelho é válido para o Sertão, Agreste e Zona da Mata. Há risco de alagamentos e transbordamentos de rios.

Inmet divulga três alertas de chuvas para Pernambuco | Foto: Inmet/Reprodução

Já o aviso amarelo, de "perigo potencial", indica chuvas de até 50 mm/dia em todo o estado, incluindo a Região Metropolitana do Recife.

Outros estados do Nordeste também devem ser afetados, como Bahia, Piauí, Ceará, Maranhão, Alagoas, Paraíba e Sergipe.

Os três alertas são válidos até as 29h59 desta segunda-feira (2). A população deve ficar atenta e buscar orientações da Defesa Civil.

Rio atinge cota de alerta

Um trecho do Rio Pirangi, na Mata Sul de Pernambuco, atingiu cota de alerta nas primeiras horas desta segunda-feira (2).

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a cota de alerta foi identificada no ponto de monitoramento da cidade de São Benedito do Sul, com tendência de subida.



Com isso, os seguintes municípios devem permanecer em atenção com possibilidade de inundação:

- São Benedito do Sul;

- Jaqueira;

- Maraial.

"A Apac e a Defesa Civil permanecem monitorando e podem modificar o aviso caso necessário", informou a Apac.

Não há dados sobre volume de chuvas na cidade nas últimas horas.

Veja também