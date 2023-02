A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia em Pernambuco (Inmet-PE) elevou, na tarde desta quinta-feira (9), o alerta de chuvas para laranja (perigo) e ampliou sua abrangência no Estado.

Além da Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata, o alerta alcança também o Agreste e é válido até as 20h. Inicialmente era amarelo (perigo potencial). Chove no Recife desde por volta do meio-dia, com registro de muitos alagamentos na capital pernambucana.





Com o alerta de perigo, o Inmet prevê índice de chuva de 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a 100mm no dia, além de ventos (60-100 km/h).

O aviso chama atenção, ainda, para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas, além de alagamentos.

Na capital pernambucana, já foram ouvidos trovões. Na última segunda-feira, Recife e Região Metropolitana sofreram com chuva intensa, com inúmeros alagamentos e o registro de uma morte.



Onde mais choveu

Depois de quase três horas de chuva, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) lançou aviso de "estado de observação com o aumento de risco e saturação dos solos". A previsão é de que chuva diminua nas próximas horas.

De acordo com a agência, o bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, foi o local onde mais choveu na RMR, com 88mm. Lá, a principal avenida, a Mascarenhas de Moraes, ficou alagada. Em seguida, o município de Camaragibe foi o segundo com maior índice pluviométrico. Confira os pontos onde mais choveu:



- Recife (Imbiribeira) 84 mm

- Camaragibe 39 mm

-️ Jaboatão 39 mm

- Araçoiaba 31 mm

- Olinda 30 mm.

