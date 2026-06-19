Inmet emite alerta amarelo de chuva na RMR, Agreste e Zona da Mata desta sexta (19) ao domingo (21)
Com o alerta, o Inmet espera chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia durante todo o fim de semana
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo com grau de intensidade de "perigo potencial" de acumulado de chuva para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e Zona da Mata de Pernambuco. O aviso é válido da manhã desta sexta (19) até às 23h59 do domingo (21).
Com o alerta, o Inmet espera chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia durante todo o fim de semana. Há ainda a baixa tendência de "alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco".
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O Inmet também fornece orientações para a população acometida pelas chuvas. Confira abaixo:
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
O que diz a Apac
Até a publicação da matéria, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) ainda não havia atualizado a tendência de chuvas para o fim de semana. Com isso, segue válida apenas a previsão publicada na quinta-feira (18), que aponta precipitação fraca a moderada (10 a 30 mm) na Zona da Mata, Agreste e RMR nesta sexta (19).
Para o sábado (20), a tendência segue a mesma, exceto para a RMR e Mata Sul, que devem ter chuva moderada (30 a 50 mm). No domingo (21), as precipitações devem reduzir novamente para intensidade fraca a moderada.