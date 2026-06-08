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CHUVAS Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas na RMR, Agreste e Zona da Mata nesta terça (9) Expectativa é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de "perigo potencial" de chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste de Pernambuco. O aviso é válido durante toda a terça-feira (9).

Com isso, a expectativa é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

O Inmet também oferece instruções para a população em caso de impacto pelas chuvas. Confira abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta do Inmet para regiões de Pernambuco nesta terça (9) | Foto: Inmet/Reprodução

Previsão da Apac

Em publicação nas redes sociais, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que a tendência é de chuva fraca a moderada (10 a 30 mm) na RMR, Matas Norte e Sul, além do Agreste na terça (9). No restante do estado não deve chover.

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