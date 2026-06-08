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CHUVAS

Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas na RMR, Agreste e Zona da Mata nesta terça (9)

Expectativa é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h

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Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas na RMR, Agreste e Zona da Mata nesta terça (9)Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas na RMR, Agreste e Zona da Mata nesta terça (9) - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de "perigo potencial" de chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste de Pernambuco. O aviso é válido durante toda a terça-feira (9).

Com isso, a expectativa é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

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O Inmet também oferece instruções para a população em caso de impacto pelas chuvas. Confira abaixo:

Alerta do Inmet para regiões de Pernambuco nesta terça (9).Alerta do Inmet para regiões de Pernambuco nesta terça (9) | Foto: Inmet/Reprodução

Previsão da Apac
Em publicação nas redes sociais, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que a tendência é de chuva fraca a moderada (10 a 30 mm) na RMR, Matas Norte e Sul, além do Agreste na terça (9). No restante do estado não deve chover.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por APAC (@apac_oficial)

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