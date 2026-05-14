Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas na RMR, Agreste, Zona da Mata e Sertão na sexta (15)
Expectativa é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo com grau de severidade de "perigo potencial" de chuvas intensas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste, Zona da Mata e Sertão de Pernambuco.
O aviso foi publicado previamente e é válido da 0h às 23h59 da sexta-feira (15). A expectativa, com isso, é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
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O Inmet informou também que são esperados ventos intensos, entre 40 e 60 km/h. Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".
Para prestar auxílio à população que for mais afetada pelas chuvas, o Inmet também fornece algumas orientações. Veja abaixo:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Apac prevê chuva moderada
Até a publicação da matéria, a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) era de chuva moderada (30 a 50 mm) na sexta-feira para a RMR, Mata Norte e Mata Sul do estado.
No Agreste do estado e em Fernando de Noronha, a previsão é de chuva fraca a moderada (10 a 30 mm), e precipitação fraca (2 a 10 mm) no Sertão.