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CHUVAS Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas na RMR, Agreste, Zona da Mata e Sertão na sexta (15) Expectativa é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo com grau de severidade de "perigo potencial" de chuvas intensas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste, Zona da Mata e Sertão de Pernambuco.

O aviso foi publicado previamente e é válido da 0h às 23h59 da sexta-feira (15). A expectativa, com isso, é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

O Inmet informou também que são esperados ventos intensos, entre 40 e 60 km/h. Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Para prestar auxílio à população que for mais afetada pelas chuvas, o Inmet também fornece algumas orientações. Veja abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta do Inmet é válido para a sexta-feira (15). - Foto: Inmet/Reprodução

Apac prevê chuva moderada

Até a publicação da matéria, a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) era de chuva moderada (30 a 50 mm) na sexta-feira para a RMR, Mata Norte e Mata Sul do estado.

No Agreste do estado e em Fernando de Noronha, a previsão é de chuva fraca a moderada (10 a 30 mm), e precipitação fraca (2 a 10 mm) no Sertão.

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