Chuvas Inmet renova alerta amarelo de chuvas intensas para o Sertão de Pernambuco e outros estados; confira Comunicado de "perigo potencial" indica precipitações de até 50 milímetros e ventos de até 60 quilômetros por hora

O Sertão de Pernambuco deve registrar chuvas intensas até a manhã desta quarta-feira (22). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que renovou o alerta amarelo para a região.

O comunicado de "perigo potencial", que indica precipitações de até 50 milímetros e ventos de até 60 quilômetros por hora, chegou a ser divulgado, inicialmente, na segunda (20), com validade até esta terça (21).



Agora, o aviso meteorológico se estende com previsão de chuvas intensas até as 10h da quarta-feira (22).

No estado, serão atingidos municípios do Sertão pernambucano e do Sertão de São Francisco.



Confira lista:

Afrânio;

Araripina;

Belém do São Francisco;

Betânia;

Bodocó;

Cabrobó;

Calumbi;

Carnaubeira da Penha;

Cedro;

Dormentes;

Exu;

Floresta;

Granito;

Ipubi;

Itacuruba;

Lagoa Grande;

Mirandiba;

Moreilândia;

Orocó;

Ouricuri;

Parnamirim;

Petrolândia;

Petrolina;

Salgueiro;

Santa Cruz;

Santa Cruz da Baixa Verde;

Santa Filomena;

Santa Maria da Boa Vista;

São José do Belmonte;

Serra Talhada;

Serrita;

Terra Nova;

Trindade;

Triunfo;

Verdejante.



O alerta amarelo também é válido para grande parte do Brasil.

Grande parte do Brasil deve ser afetado por chuvas intensas | Foto: Inmet/Reprodução

Partes da Bahia, Sergipe, Ceará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e Pará devem ser afetadas.



Neoenergia amplia equipes para atendimentos

Neoenergia Pernambuco triplicou o número de equipes em campo para atender com mais rapidez as ocorrências registradas devidos às chuvas que atingem o Sertão do estado.



"O Centro de Operações Integradas também recebeu um acréscimo de 100% no número de pessoas em regime de plantão responsável pela região. Os técnicos da concessionária seguirão em esquema de reforço nas ruas até que todas as solicitações emergenciais registradas pelos clientes sejam atendidas", informou a empresa.



A Neoenergia Pernambuco orienta que os clientes informem possíveis ocorrências pelo WhatsApp (81) 3217.6990 ou pela central de atendimento, por meio do número 116. É necessário informar o número da conta contrato para facilitar o atendimento da ocorrência.



As solicitações também poderão ser feitas pela agência virtual, na página de serviços do site ou aplicativo da Neoenergia Pernambuco, disponível para Android e IOS. A empresa também detalha dicas de segurança para os dias de chuvas intensas.



Confira dicas da Neoenergia

- Não ligar equipamentos elétricos se estiver molhado ou descalço;

- Desconectar das tomadas os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

- Evitar o contato caso as paredes da casa/edificação estejam úmidas e não ligar equipamentos elétricos em tomadas instaladas em paredes úmidas;

- Evitar ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

- Evitar ficar sob as árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, e em contato com objetos com estrutura metálica como fogão ou canos, sobretudo se a casa estiver em campo aberto;

- Não realizar serviços em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior, a exemplo de instalação ou manutenção de antenas de TV;

- Só instalar, desligar ou remover antenas se o tempo estiver bom. Se a antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tentar segurá-la ou recuperá-la;

- Caso encontre um fio caído, jamais se aproximar, e ligar imediatamente para a Neoenergia pela central gratuita 116.



Baixa umidade

Além do aviso de chuvas intensas, o Inmet também emitiu um alerta amarelo indicando baixa umidade, das 13h às 18h desta terça (21), em cidades de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Em Pernambuco, serão afetados os municípios de Afogados da Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Custódia, Flores, Iguaracy, Ingazeira, Itapetim, Jataúba, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do Belmonte, São José do Egito, Serra Talhada, Sertânia, Solidão, Tabira, Triunfo e Tuparetama.

A recomendação do Inmet é beber bastante água, evitar o desgaste físico nas horas mais secas e a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

