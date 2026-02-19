A- A+

CHUVAS Inmet emite alertas de chuvas para Agreste, Sertão e Zona da Mata de Pernambuco Alertas valem para esta quinta (19) e sexta-feira (20), com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e eventos intensos entre 40 e 60 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de nível amarelo de chuvas intensas para diversos municípios do Agreste, Sertão e Zona da Mata de Pernambuco.

Os alertas de "perigo potencial" valem para esta quinta (19) e sexta-feira (20). O Inmet espera chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétrica".

O Inmet também deu as seguintes recomendações para a população:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta emitido pelo Inmet nesta quinta-feita. - Foto: Inmet/

O que diz a Apac

Em publicação nas redes sociais, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que prevê chuva fraca para todas as regiões do estado nesta (20), exceto pelo Sertão.

De acordo com a Apac, tanto o Sertão de Pernambuco quanto o Sertão de São Francisco devem ter precipitação fraca a moderada, ou seja, com volumes de 10 mm a 30 mm.

