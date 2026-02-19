Qui, 19 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CHUVAS

Inmet emite alertas de chuvas para Agreste, Sertão e Zona da Mata de Pernambuco

Alertas valem para esta quinta (19) e sexta-feira (20), com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e eventos intensos entre 40 e 60 km/h

Reportar Erro
Inmet emite alerta amarelo para Agreste, Sertão e Zona da Mata de PernambucoInmet emite alerta amarelo para Agreste, Sertão e Zona da Mata de Pernambuco - Foto: Clima ao vivo/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de nível amarelo de chuvas intensas para diversos municípios do Agreste, Sertão e Zona da Mata de Pernambuco.

Os alertas de "perigo potencial" valem para esta quinta (19) e sexta-feira (20). O Inmet espera chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. 

Leia também

• Colisão na BR-316 deixa um morto e um ferido no Sertão de Pernambuco

• Após anúncio de pré-candidaturas do REDE, PSOL de Pernambuco reafirma seu projeto eleitoral

• Reitor da UFPE, Alfredo Gomes é apresentado como pré-candidato ao Governo de Pernambuco

Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétrica".

O Inmet também deu as seguintes recomendações para a população:

Inmet emite alerta amarelo para Agreste, Sertão e Zona da Mata de PernambucoAlerta emitido pelo Inmet nesta quinta-feita. - Foto: Inmet/ 

O que diz a Apac
Em publicação nas redes sociais, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que prevê chuva fraca para todas as regiões do estado nesta (20), exceto pelo Sertão.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por APAC (@apac_oficial)

De acordo com a Apac, tanto o Sertão de Pernambuco quanto o Sertão de São Francisco devem ter precipitação fraca a moderada, ou seja, com volumes de 10 mm a 30 mm.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter