Inmet emite alertas de chuvas para Agreste, Sertão e Zona da Mata de Pernambuco
Alertas valem para esta quinta (19) e sexta-feira (20), com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e eventos intensos entre 40 e 60 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de nível amarelo de chuvas intensas para diversos municípios do Agreste, Sertão e Zona da Mata de Pernambuco.
Os alertas de "perigo potencial" valem para esta quinta (19) e sexta-feira (20). O Inmet espera chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétrica".
O Inmet também deu as seguintes recomendações para a população:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
O que diz a Apac
Em publicação nas redes sociais, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que prevê chuva fraca para todas as regiões do estado nesta (20), exceto pelo Sertão.
De acordo com a Apac, tanto o Sertão de Pernambuco quanto o Sertão de São Francisco devem ter precipitação fraca a moderada, ou seja, com volumes de 10 mm a 30 mm.