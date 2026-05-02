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CHUVAS Inmet emite alerta após chuvas desabrigarem mais de 2 mil no Nordeste; 6 morreram Previsão é de temporais entre 50 e 100mm no dia e ventos intensos entre 60 e 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de chuvas intensas em Estados do Nordeste neste sábado, 2. A região vem sofrendo com tempestades nos últimos dias que deixaram ao menos quatro mortos em Pernambuco e dois na Paraíba (leia mais abaixo).

De acordo com o órgão, a previsão é de temporais entre 50 e 100mm no dia e ventos intensos entre 60 e 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica e alagamentos.

Estão no raio do alerta a região Metropolitana do Recife e as áreas de Agreste e de Mata em Pernambuco. Na Paraíba, a região da Mata Paraibana, do Agreste Paraibano e de Borborema também devem sofrer com os temporais.

O Inmet também listou áreas no Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. O órgão recomenda que, se possível, a população desligue os aparelhos elétricos do quadro geral de energia e que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O alerta do instituto é valido até às 23h59min deste sábado.

A região Sul está em alerta vermelho desde a manhã de sexta-feira, 1º. Segundo o Inmet, há grande perigo de tempestade neste sábado, com ventos superiores a 100 km/h e chuvas com volume acima de 60mm por hora.

As áreas afetadas vão desde a região Metropolitana de Porto Alegre (RS), passando pelo Oeste Catarinense e o Sudoeste Paranaense (leia mais abaixo).

Por causa das chuvas, a Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul emitiu um aviso para risco moderado de deslizamentos em várias regiões do Estado. Em Porto Alegre, o alerta é válido até a noite deste sábado.

Nas cidades de Caxias do Sul, Muçum, Parobé e Três Coroas, o risco de estende até a madrugada de domingo,3.

Pernambuco

Em Pernambuco, ontem, 1º, quatro pessoas morreram. Elas foram vítimas de dois deslizamentos diferentes.

O primeiro foi no Alto da Bondade, em Olinda, que matou uma mulher de 21 anos e a filha dela, de seis meses. O segundo foi em Dois Unidos, na zona norte do Recife, que matou outra mulher que não teve a idade divulgada e o filho dela, de seis anos.

Em Olinda, cinco pessoas ficaram feridas. Os estados de saúde delas não foram divulgado.

Segundo o último balanço da Defesa Civil do Estado de Pernambuco, divulgado na manhã deste sábado, 2, 1.096 pessoas estão desabrigadas (os que perderam as suas casas) e outras 1 094 ficaram desalojadas (precisaram deixar as suas residências)

A maioria dos desabrigados está localizada nas cidades de: Recife (671); Olinda (170); Goiana (146). Também há pessoas sem casas nas cidades de Camaragibe, Igarassu, Limoeiro, Paulista e Timbaúba.

Paraíba

Na Paraíba, dois homens morreram na cidade de Guarabira. De acordo com a prefeitura, Washington Gonçalves de Souza, 41, e Antônio Felipe da Silva Júnior, 36, foram eletrocutados quando participavam de uma corrida.

A suspeita é de que um fio eletrizado tenha entrado em contato com uma poça d'água.

Segundo a Defesa Civil do Estado da Paraíba, 11 famílias ficaram desabrigadas por causa da chuva em João Pessoa. Elas foram encaminhadas a uma escola local.

Por causa das chuvas, estradas ficaram bloqueadas. Há trechos intransitáveis na PB-032; PB-054 e na BR-230, de acordo com o governo do Estado.

A ponte que passa pelo trecho urbano de Ingá ficou parcialmente rompida após o transbordamento do rio que corta a cidade.

Ontem, 1º, o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), decretou estado de calamidade pública após um grande volume de chuvas atingir diversas regiões do Estado. Segundo um levantamento da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa)três municípios registraram volume de chuvas recorde.

Os municípios com maior volume foram Alhandra (191 mm), Mogeiro (117 mm), Pilar (170 mm) e São José dos Ramos (128 mm). Os números superam os maiores índices dos últimos 30 anos.

As cidades de Ingá, Itabaiana, Mogeiro, Pilar e Salgado de São Félix têm situação mais preocupante, segundo o governo.

Rio Grande do Sul

Desde a tarde de sexta-feira, 1º, e a madrugada deste sábado, 2, as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul causaram alagamentos, quedas de árvores, bloqueios de rodovias e deixaram centenas de pessoas desalojadas. Ao todo, 19 municípios relataram estragos à Defesa Civil Estadual.

A cidade de Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, é uma das mais afetadas. Segundo a prefeitura, o município registrou 324 mm de chuva em apenas sete horas. O volume de água deixou 225 casas alagadas e um total de 512 pessoas desalojadas.

Por enquanto, ninguém precisou ser levado para o ginásio municipal, que foi preparado para receber desabrigados.

Na Região Central e Fronteira Oeste, outras cidades também registraram transtornos. Em São Gabriel, 21 famílias precisaram sair de casa após um acumulado de 200 mm de chuva. Houve alagamentos também em Santa Maria, Caçapava do Sul, Uruguaiana, Alegrete e Encruzilhada do Sul. Em Nova Palma e Júlio de Castilhos, houve registro de granizo.

Na capital, Porto Alegre, choveu 103 mm em 24 horas no bairro Guarujá.

A chuva também causou problemas estruturais nas estradas. A RS-348, entre Faxinal do Soturno e Ivorá, na região central, está totalmente bloqueada após a elevação do Arroio Guarda-Mor danificar um desvio provisório. Na mesma rodovia, entre Faxinal do Soturno e Dona Francisca, o asfalto cedeu e o trânsito para veículos leves ocorre em sistema de pare e siga.

A BR-290 chegou a ser totalmente bloqueada no km 353, entre Vila Nova do Sul e São Gabriel, devido à elevação do Arroio Bossoroca O trecho foi liberado nesta madrugada.

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