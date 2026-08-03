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ALERTA

Inmet emite alerta de chuvas para RMR e Zona da Mata de Pernambuco nesta segunda (3)

Expectativa é de precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h)

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Inmet emite alerta com perigo potencial de chuvas na RMR e Zona da Mata nesta segunda (3)Inmet emite alerta com perigo potencial de chuvas na RMR e Zona da Mata nesta segunda (3) - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "perigo potencial" de chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata de Pernambuco. O aviso é válido das 9h desta segunda (3) até as 10h da terça-feira (4).

Com isso, a previsão é de precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).

Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", completou o Inmet.

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O instituto também fornece orientações para a população impactada por chuvas. Veja abaixo:

Alerta de chuvas para Pernambuco. Alerta de chuvas para Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) também segue a mesma linha, e prevê chuva moderada na RMR e Matas Norte e Sul do estado. No Agreste, a tendência é de precipitação fraca a moderada, e no resto de Pernambuco não deve chover.

Perigo de baixa umidade e vendaval
Além do alerta de chuvas, o Inmet tem dois avisos de perigo potencial para Pernambuco. O primeiro é de baixa umidade, válido até às 22h desta segunda (3) no Sertão de Pernambuco.

Alerta de baixa umidade para Pernambuco. Alerta de baixa umidade para Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

A previsão do instituto para a região é de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Veja orientações abaixo:

O Inmet também emitiu um alerta de vendaval ao longo de toda a terça-feira (4) no Sertão, Agreste e Zona da Mata de Pernambuco. A previsão é de vento variando entre 40 km/h e 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores. Confira as orientações:

Alerta de vendaval para PernambucoAlerta de vendaval para Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

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