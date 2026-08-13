Inmet emite alerta de baixa umidade do ar para 47 cidades do Sertão de Pernambuco
Comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido das 10h às 22h desta quinta-feira (13)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar para o Sertão de Pernambuco. O comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido das 10h às 22h desta quinta-feira (13).
No estado, serão afetadas 47 cidades do Sertão pernambucano e do Sertão do São Francisco, incluindo os municípios de Afogados da Ingazeira, Afrânio, Bodocó, Cabrobó e Carnaíba.
O comunicado também se estende para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Rondônia, Amazonas e Pará, além do Distrito Federal.
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Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, e representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Diante do aviso, o Inmet orienta beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.
Confira cidades pernambucanas atingidas pela baixa umidade:
- Afogados da Ingazeira
- Afrânio
- Araripina
- Belém do São Francisco
- Betânia
- Bodocó
- Brejinho
- Cabrobó
- Calumbi
- Carnaíba
- Carnaubeira da Penha
- Cedro
- Custódia
- Dormentes
- Exu
- Flores
- Floresta
- Granito
- Iguaracy
- Ingazeira
- Ipubi
- Itacuruba
- Itapetim
- Lagoa Grande
- Mirandiba
- Moreilândia
- Orocó
- Ouricuri
- Parnamirim
- Petrolina
- Quixaba
- Salgueiro
- Santa Cruz
- Santa Cruz da Baixa Verde
- Santa Filomena
- Santa Maria da Boa Vista
- Santa Terezinha
- São José do Belmonte
- São José do Egito
- Serra Talhada
- Serrita
- Solidão
- Tabira
- Terra Nova
- Trindade
- Triunfo
- Verdejante.
Baixa umidade no trimestre
Para este trimestre, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) espera pouca chuva na região e aponta as médias de precipitação de 11,6 mm em agosto, 9 mm em setembro e 12 mm em outubro.