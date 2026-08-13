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ar seco

Inmet emite alerta de baixa umidade do ar para 47 cidades do Sertão de Pernambuco

Comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido das 10h às 22h desta quinta-feira (13)

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No estado, serão afetadas 47 cidades do Sertão pernambucano e do Sertão do São FranciscoNo estado, serão afetadas 47 cidades do Sertão pernambucano e do Sertão do São Francisco - Foto: Inmet/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar para o Sertão de Pernambuco. O comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido das 10h às 22h desta quinta-feira (13).

No estado, serão afetadas 47 cidades do Sertão pernambucano e do Sertão do São Francisco, incluindo os municípios de Afogados da Ingazeira, Afrânio, Bodocó, Cabrobó e Carnaíba.

O comunicado também se estende para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Rondônia, Amazonas e Pará, além do Distrito Federal.

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Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, e representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Diante do aviso, o Inmet orienta beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

Confira cidades pernambucanas atingidas pela baixa umidade:

Baixa umidade no trimestre
Para este trimestre, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) espera pouca chuva na região e aponta as médias de precipitação de 11,6 mm em agosto, 9 mm em setembro e 12 mm em outubro.

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