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ar seco Inmet emite alerta de baixa umidade do ar para 47 cidades do Sertão de Pernambuco Comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido das 10h às 22h desta quinta-feira (13)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade do ar para o Sertão de Pernambuco. O comunicado com grau de severidade de "perigo potencial" é válido das 10h às 22h desta quinta-feira (13).

No estado, serão afetadas 47 cidades do Sertão pernambucano e do Sertão do São Francisco, incluindo os municípios de Afogados da Ingazeira, Afrânio, Bodocó, Cabrobó e Carnaíba.

O comunicado também se estende para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Rondônia, Amazonas e Pará, além do Distrito Federal.

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, e representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Diante do aviso, o Inmet orienta beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

Confira cidades pernambucanas atingidas pela baixa umidade:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Betânia

Bodocó

Brejinho

Cabrobó

Calumbi

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Granito

Iguaracy

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itapetim

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Solidão

Tabira

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Verdejante.

Baixa umidade no trimestre

Para este trimestre, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) espera pouca chuva na região e aponta as médias de precipitação de 11,6 mm em agosto, 9 mm em setembro e 12 mm em outubro.

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