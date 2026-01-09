A- A+

TEMPO SECO Inmet emite alerta de baixa umidade para Agreste e Sertão de Pernambuco e outros estados até domingo Umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30% nas áreas afetadas, segundo o Inmet

O tempo deve ficar mais seco em parte de Pernambuco e em outros estados do Nordeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade válido desta sexta-feira (9) até as 19h do domingo (11).

Serão afetados o Agreste e Sertão de Pernambuco, além de partes do Ceará, da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, da Paraíba, do Piauí, de Sergipe e do Maranhão.

Segundo o comunicado do Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, o que representa, de acordo com o Inmet, baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Diante do aviso, o Inmet orienta beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

