Inmet emite alerta de chuva para o sábado (4); veja tendência de precipitação para os próximos dias
Devem ser atingidas partes da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado
Pernambuco deve registrar chuvas intensas em algumas regiões neste sábado (4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um aviso amarelo de precipitações para a data.
Segundo o comunicado, devem ser atingidas partes da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado. São aguardadas precipitações de até 50 milímetros e ventos de até 60 quilômetros por hora ao longo do dia.
Além de Pernambuco, as chuvas também devem afetar regiões do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba no sábado (4).
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Tendência para os próximos dias
A chuva fraca deve predominar na maior parte de Pernambuco durante o fim de semana, segundo tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Para o sábado (4), a tendência indica chuvas fracas na RMR, Mata Norte e em Fernando de Noronha. Já no Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco, não há previsão de chuva.
No domingo (5), o tempo fica mais instável na RMR e Mata Norte, onde a chuva pode variar de fraca a moderada. Na Mata Sul e em Fernando de Noronha, a chuva segue fraca, enquanto Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco continuam sem chuva.
Já na segunda (6), terça (7) e quarta-feira (8), a tendência é de chuvas fracas na RMR, Mata Norte e Sul e em Fernando de Noronha, enquanto o Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco devem permanecer sem chuva.
Confira tendência da Apac:
Sábado (4/7)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca
Domingo (5/7)
Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada
Mata Norte: Fraca a moderada
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca
Segunda-feira (6/7)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca
Terça-feira (7/7)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca
Quarta-feira (8/7)
Região Metropolitana do Recife: Fraca
Mata Norte: Fraca
Mata Sul: Fraca
Agreste: Sem chuva
Sertão de Pernambuco: Sem chuva
Sertão São Francisco: Sem chuva
Fernando de Noronha: Fraca.