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Chuvas em Pernambuco Inmet emite alerta de chuvas intensas para cidades da RMR e Zona da Mata São aguardadas chuvas de até 50 milímetros e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora

Cidades da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata de Pernambuco podem registrar chuvas intensas nesta segunda-feira (20).

A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta amarelo, com grau de severidade de "perigo potencial", válido para as regiões e outros estados ao longo de todo o dia.

Segundo o Inmet, devem ser afetados os seguintes municípios:

- Goiana;

- Igarassu;

- Ilha de Itamaracá;

- Itambé

- Itapissuma;

- Itaquitinga;

- Condado.

Inmet divulga alerta de chuvas para Pernambuco | Foto: Inmet/Reprodução

Também devem ser atingidas áreas da Mata e Agreste da Paraíba, além de Leste, Agreste e Central do Rio Grande do Norte.

São aguardadas chuvas de até 50 milímetros e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas.



Nesse domingo (19), o órgão emitiu alerta de perigo potencial para vendaval em Pernambuco, destacando a presença de ventos fortes no estado.

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