Seg, 20 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Chuvas em Pernambuco

Inmet emite alerta de chuvas intensas para cidades da RMR e Zona da Mata

São aguardadas chuvas de até 50 milímetros e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora

Reportar Erro
Inmet emitiu alerta amarelo, com grau de severidade de "perigo potencial", válido para as regiões e outros estados ao longo de todo o diaInmet emitiu alerta amarelo, com grau de severidade de "perigo potencial", válido para as regiões e outros estados ao longo de todo o dia - Foto: Leo Malafaia/Arquivo Folha de Pernambuco

Cidades da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata de Pernambuco podem registrar chuvas intensas nesta segunda-feira (20).

A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta amarelo, com grau de severidade de "perigo potencial", válido para as regiões e outros estados ao longo de todo o dia.

Segundo o Inmet, devem ser afetados os seguintes municípios:

- Goiana;
- Igarassu;
- Ilha de Itamaracá;
- Itambé
- Itapissuma;
- Itaquitinga;
- Condado.

Inmet divulga alerta de chuvas para Pernambuco | Foto: Inmet/Reprodução

Também devem ser atingidas áreas da Mata e Agreste da Paraíba, além de Leste, Agreste e Central do Rio Grande do Norte.

São aguardadas chuvas de até 50 milímetros e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.

Leia também

• Veterinária procura cachorrinha que fugiu um dia após cirurgia em Nossa Senhora do Ó, em Paulista 

• Imóvel no Recife onde laje desabou na sexta (17) continua isolado e com escombros na calçada

• Inmet coloca Pernambuco em alerta para vendaval durante todo o domingo (19)

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Nesse domingo (19), o órgão emitiu alerta de perigo potencial para vendaval em Pernambuco, destacando a presença de ventos fortes no estado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter