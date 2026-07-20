Inmet emite alerta de chuvas intensas para cidades da RMR e Zona da Mata
São aguardadas chuvas de até 50 milímetros e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora
Cidades da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata de Pernambuco podem registrar chuvas intensas nesta segunda-feira (20).
A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta amarelo, com grau de severidade de "perigo potencial", válido para as regiões e outros estados ao longo de todo o dia.
Segundo o Inmet, devem ser afetados os seguintes municípios:
- Goiana;
- Igarassu;
- Ilha de Itamaracá;
- Itambé
- Itapissuma;
- Itaquitinga;
- Condado.
Também devem ser atingidas áreas da Mata e Agreste da Paraíba, além de Leste, Agreste e Central do Rio Grande do Norte.
São aguardadas chuvas de até 50 milímetros e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.
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O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas.
Nesse domingo (19), o órgão emitiu alerta de perigo potencial para vendaval em Pernambuco, destacando a presença de ventos fortes no estado.