tempo Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Sertão de Pernambuco; Apac reforça tendência Estão previstas chuvas de até 50 milímetros por dia

Cidades do Sertão de Pernambuco devem registrar chuvas intensas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta amarelo válido até domingo (25). Tendência também foi reforçada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

De acordo com o comunicado emitido nesta terça-feira (20), devem ser afetados os seguintes municípios do estado:

Afrânio;

Araripina;

Belém do São Francisco;

Bodocó;

Cabrobó;

Cedro;

Ipubi;

Lagoa Grande;

Moreilândia;

Orocó;

Ouricuri;

Parnamirim;

Petrolina;

Santa Filomena;

Santa Maria da Boa Vista;

Serrita;

Terra Nova;

Trindade;

Verdejante.

Também devem ser atingidos outros estados de grande parte do Brasil, a exemplo do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

Estão previstas chuvas de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.

Além do Inmet, a Apac também prevê chuvas para o Sertão de Pernambuco.

“A tendência indica chuva com intensidade moderada nesta quarta-feira (21) no Sertão do São Francisco e chuva fraca a moderada no Sertão de Pernambuco”, destacou a agência.

Confira tendência de precipitações para Pernambuco nos próximos dias, de acordo com a Apac:

